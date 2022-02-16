موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر فبراير sakani.housing.sa تطبيق برنامج سكني

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عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر فبراير من أشهر كلمات البحث عبر متصفح البحث جوجل، حيث يبحث المستفيدين من الدعم المقدم من وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر فبراير، وتقوم وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقارية بتوفير دعم سكني للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، لتوفير حياة كريمة لهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، وهذه الشروط تتمثل في شروط استحقاق الدعم السكني.

وتحرص وزارة الإسكان بتكليفات من الملك سلمان حفظه الله بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعد توفير سكن مناسب من أهم مقومات الحياة الكريمة، لذلك تحرص المملكة كل الحرص على توفير السكن المناسب للأسر التي ينطبق عليها شروط الاستحقاق، وعلى من يرغب في التسجيل للحصول على الدعم الدخول على رابط برنامج سكني الإلكتروني sakani.housing.sa للتسجيل، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل بالتفصيل وشروط الاستحقاق وعداد نزول الدعم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

موعد صرف الدعم السكني 1443

يتم صرف الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، ولذلك فمن المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بشهر فبراير يوم الخميس 23\07\1443 الموافق 24\02\2022.

عداد نزول الدعم السكني 1443

شروط استحقاق الدعم السكني

أن يكون سعودي الجنسية.

مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

غير قادر على شراء سكن مناسب من دخله الخاص.

لا يمتلك أكثر من ثلاث سيارات بهدف الاستخدام الشخصي.

عدم حصول المتقدم على الدعم السكني قبل ذلك.

لا يحق للمرأة الحصول على الدعم إلا إذا كانت مطلقة أو أرملة ومر على ذلك عامين فأكثر.

رابط تسجيل الدعم السكني

يتم التسجيل للحصول على الدعم السكني إلكترونياً، من خلال الولوج إلى رابط برنامج سكني الإلكتروني sakani.housing.sa، أو من خلال تطبيق سكني على الجوال، ثم يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات المطلوبة والدالة على استحقاق الدعم وتوافر شروطه في المتقدم. ثم النقر على إرسال الطلب والانتظار مدة لفحص الطلب والتأكد من صحة البيانات والمستندات.