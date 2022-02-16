نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا محفظة يور باي الجديدة 2022 افضل محفظة كاش باك في السعودية مقارنة مع STC باي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا محفظة يور باي الجديدة أفضل محفظة كاش باك في السعودية urpay مقارنة مع STC باي، تم إطلاق يور باي كمحفظة رقمية جديدة تنافس بقوة في السوق السعودي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى منافسة محفظة STC PAY وإبعادها من الواجهة، ويتساءل الكثير هل تمتلك يور باي مزايا تجعلها أفضل من STC باي ؟، لذا نتناول اليوم كافة تفاصيل محفظة يور باي الجديدة محفظة الكاش باك المميزة وكافة مزاياها، حيث نتناول عدد بطاقات يور باي، طريقة إضافة الأموال للمحفظة، هل يوجد بطاقة مدى !، هل يوجد بطاقة بلاستيكية !، نسبة الكاش باك، رسوم العمليات الدولية، بالإضافة إلى كافة مزايا محفظة يور باي ومقارنة مع STC باي.

مزايا محفظة يور باي الجديدة 2022

مما لا شك فيه أن محفظة STC باي تقدم ثلاث بطاقات فيزا وبطاقة مدى، أما محفظة يور باي الجديدة تقدم حتى الآن بطاقة فيزا واحدة مجانية بدون رسوم، يمكنك إضافة أموالك في محفظة يور باي عن طريق أربعة طرق مختلفة، الطريقة الأولى هي التحويل البنكي حيث تمنحك المحفظة رقم حساب مجاني خاص بك لدى مصرف الراجحي، يمكنك مباشرة إضافة الحساب وتحويل الأموال من حساب أي بنك أخر إلى هذا الحساب، الطريقة الثانية إضافة المبلغ عن طريق بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو مدى مباشرة ولكن أغلب البنوك لا تمنحك نقاط عند تحويل الأموال بهذه الطريقة.

افضل محفظة كاش باك في السعودية

الطريقة الثالثة لتحويل الأموال أن يكون هناك شخص أخر لديه حساب في محفظة يور باي يمكنك تحويل الأموال إليك مباشرة، و الطريقة الرابعة عن طريق نقاط المكافأة الخاصة بالراجحي اذا كان لديك حساب في مصرف الراجحي، هل يوجد بطاقة بلاستيكية لدى محفظة يور باي !، حالياً لديهم بطاقة رقمية فقط ولكن خلال فترة قصيرة جداً يتم إصدار بطاقة بلاستيكية للإستخدام بدون الحاجة إلى برامج مثل أبل باي ومدى باي، ومن المتوقع أن يكون هناك بطاقة مدى مع نهاية عام 2022.

نسبة الكاش باك محفظة يور باي الجديدة

فور إطلاق محفظة يور باي بلغت نسبة الاسترداد النقدي 0.70% وهي نسبة ممتازة للعمليات داخل أو خارج السعودية، بعد مرور فترة وجيزة أصبح نسبة الكاش باك و بشكل رسمي 1%، لتصبح محفظة يور باي الجديدة هي أفضل بطاقة مجانية من حيث الكاش باك بالسعودية، هذا الأمر يجعل البنوك و STC باي يقومون بمحاولة تعديل نسبة الاسترداد النقدي الأمر الذي يصب في مصلحة العملاء بكل تأكيد، لا تقدم محفظة يور باي حد أقصى الكاش باك على عكس الكثير، كما أصبح كل شيء مشمول في الكاش باك بعد تعديلات المحفظة الأخيرة، بما في ذلك محطات البنزين، المدفوعات و الفواتير ماعدا تعبئة المحفظة الإلكترونية غير يور باي و السحب النقدي عند وإصدار المحفظة البلاستيكية.

مزايا محفظة يور باي الجديدة

تبلغ رسوم العمليات الأجنبية في STC باي 1.7% إلى 1.8%، أما يور باي urpay فإن النسبة هي 1.68% ومن الواضح أن محفظة يور باي تسعى إلى أن تصل إلى رسوم أقل للعمليات الأجنبية من STC باي و التي تعتبر أقرب المنافسين لها، تعتبر أفضل مزايا محفظة يور باي هي إمكانية تحويل نقاط مكافئة مصرف الراجحي وتحويلها إلى كاش والتي تعبر ميزة هامة لعملاء بنك الراجحي، الأن يمكنك بدلا من الحصول على كوبون شراء نظير نقاط المكافأة تحويلها إلى كاش.

حيث يمكنك الشراء بهذه الأموال أو تحويلها إلى حسابك في بنك الراجحي، النسبة هي أنه كل 25 ألف نقطة تحصل على 100 ريال، من المتوقع مع إضافة البطاقات البلاستيكية الجديدة مثل سيجنتشر و بلاتينيوم أن يكون هناك مزايا مثل الدخول إلى صالات المطارات وتأمين السفر و غيرها، بجانب الإسترداد النقدي يتم تفعيل خدمات استلام وتوصيل الطعام بميزة كاش باك أو خصم على سعر الضرائب، تتميز محفظة يور باي كذلك بالتحويل الدولي مع عرض كاش باك 5% حتى نهاية فبراير.