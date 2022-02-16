نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المقال التالي
خطوات التسجيل في دعم المواشي عن طريق موقع وزارة البيئة والمياه السعودية لكي ما يتم الاستفادة من الدعم . الذي يهدف للنهوض بتربية المواشي داخل المملكة العربية السعودية . كما تتم تلك الخطوات وفقاً إلي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي المنصوص عليها من الوزارة . ولكي ما يتم الحصول علي طلب دعم مربي المواشي لكافة صغار مربي المواشي بالسعودية . يجب أن يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني بموقع الوزارة مع أرفاق كافة المستندات المطلوبة . كما أن برنامج دعم صغار مربي الماشية جاء من الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية . لكي ما يتم تقديم مبلغ إعانة مربي المواشي حتي يتم تعظيم الثروة الحيوانية والارتقاء بها . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل شاملة فيما يخص دعم المواشي بالسعودية .
خطوات التسجيل في دعم المواشي بموقع وزارة البيئة والمياه السعودية
- يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة البيئة والمياه السعودية .
- كما عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة طلب دعم مربي المواشي .
- يجب أن يتم تسجيل بيانات بطاقة الهوية الوطنية وتعيين كلمة مرور جديدة .
- كذلك بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي مربع “تسجيل جديد” .
- بعد الخطوة السابقة يتم تسجيل بيانات تاريخ الميلاد وتسجيل رقم الهاتف .
- تلك هي الخطوات الخاصة بالتسجيل علي موقع الوزارة للحصول علي دعم المواشي .
ما هي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي داخل السعودية
بعد أن تم عرض تفاصيل خطوات التسجيل في دعم المواشي يجب أن يتم التعرف علي الشروط الخاصة . بالحصول علي الدعم المقدم لتربية المواشي داخل السعودية وتلك الشروط هي كالآتي :-
- برنامج دعم صغار مربي الماشية يتم تقديمه لأي مواطن سعودي ولكل من يحمل بطاقة التنقل .
- كما بجانب الشرط السابق يجب أن يكون الراغب في الحصول علي الدعم مقيم بشكل دائم بالسعودية .
- كذلك من الضروري جداً أن يكون المواطن من صغار مربي المواشي بالمملكة .
- شرط أن يكون المواطن لا يعمل في أي من الوظائف الحكومية أو أي قطاع آخر .
- أيضاً من شروط طلب دعم مربي المواشي أن لا يقل العمر عن 21 عاماً .
- كما يجب علي أي مستفيد من دعم صغار مربي الماشية حصوله علي بطاقة صحية معتمدة .
- كافة المستفيدين يجب أن يكون لديهم حساب بنكي سعودي لتلقي مبالغ دعم صغار الماشية علي ذلك الحساب .
الحالات التي يتم فيها أيقاف برنامج دعم صغار مربي الماشية
وضحت الوزارة الحالات التي لا تستحق صرف دعم صغار مربي المواشي والتي تم توضيحها علي موقع mewa.gov.sa كالآتي :-
- أذأ ما حدث حالة وفاة لأي مستفيد من دعم صغار مربي الماشية .
- كما يتم أيقاف طلب دعم مربي المواشي المسجل بالوزارة أذا ما لا تتوافر معايير استحقاق الدعم المتفق عليها .
- بجانب تلك الحالتين يتم إيقاف دعم مربي الماشية في حالة العجز عن ممارسة المهنة .
- وفي حالة ثبوت تقديم بيانات مغلوطة وغير صحيحة يتم وقف دعم المواشي .
خطوات التسجيل في دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية . تم توضيحها داخل مقال اليوم تفصيلياً لكي ما يتم الاستفادة من دعم مربي صغار المواشي الذي أطلقته الوزارة . بجانب توضيح الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول علي الدعم والتي يجب تطبيقها .
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