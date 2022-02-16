قرارات توطين جديدة في 2022.. الموارد البشرية تزف بشرى سارة للمواطنين السعوديين قريباً

كشف “أحمد الراجحي”، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، عن قيام الوزارة خلال هذا العام، بإطلاق 30 قرار توطين جديد، والذي ستهدف الدولة من خلاله، إلى توطين أغلب المهن والأنشطة بداخلها، لتمنح المواطنين الأولوية في التوظيف والحصول على ما توفره الدولة من فرص عمل، وكانت المملكة العربية السعودية قد أطلقت برنامج التوطين، بهدف سعودة مختلف القطاعات والتخصصات لديها، وأطلقت المملكة عدد من الضوابط التي تحكم هذا البرنامج، ليعود بالنفع في النهاية على المواطن السعودي.

30 قرار توطين جديد في 2022

وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي قام بتنظيمه اليوم الأربعاء، كشف المهندس “أحمد الراجحي”، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قيام الوزارة خلال هذا العام، بالكشف عن 30 قرار توطين جديد، وقال الوزير أن الدولة تسعى بهذه الفترة من خلال جهودها، إلى العمل على توطين أغلب المهن والأنشطة بالدولة.

وقامت الوزارة خلال العام الماضي 2021، بالكشف عن حوالي 32 قرار توطين، قامت الوزارة من خلاله، بتوطين وظائف 17 ألف مهندس ومهندسة و3 آلاف طبيب أسنان و16 ألف محاسب ومحاسبة و6 آلاف صيدلي، وقد تمكنت الوزارة من الوصول بنسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور، إلى 80%، ويمكن إرجاع الفضل في الوصول لتلك المرحلة إلى الربط الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتأسيسه وقد ساعدها بشكل كبير، خاصة في التأكد من حصول العامل على أجره مع حلول نهاية كل شهر.

المهن التي تم توطينها في 2021

وكانت المملكة العربية السعودية، قد قامت خلال برنامجها، بتوطين “سعودة” عدد من المهن والوظائف المتواجدة بالدولة، بهدف منح الأولوية للمواطن السعودي، وبالتالي مساعدته على الارتقاء بمستوى المعيشة والاستفادة من خيرات بلده، وجاءت قائمة المهن التي قد وطنتها المملكة لتشمل الآتي: