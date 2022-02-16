رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق عبر المركز الوطني qiyas.sa

رابط نتائج قياس برقم الهوية حيث تم الإعلان عنها من قبل مركز القياس الوطني، ويمكن الحصول على النتيجة مجانًا عبر الإنترنت في هذا المقال سنتعرف على كيفية تفسير نتائج القياس برقم التعريف، ويعد المركز الوطني للقياس في المملكة من أهم المراكز التي تعتمد في عملها على تحديد قدرات الأشخاص الخاضعين للاختبار، سواء أكانوا ” إعادة الطلاب أو المعلمين. هو برنامج مفتوح لجميع قطاعات المجتمع يسمح بإجراء عدد محدود من الامتحانات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية والمؤسسات التعليمية السعودية من أجل تقييم الأداء عند إتمام سنوات الدراسة الثانوية وتحديد نسب نجاحهم الأكاديمي والأدبي،هذا الاختبار مطلوب أيضًا لأن الجامعات السعودية تستخدمه لقبول الطلاب، وهو أيضًا شرط أساسي للالتحاق بالجامعات الكبرى بمجرد الانتهاء من دراستهم الثانوية.

رابط نتائج قياس برقم الهوية

يمكن للأشخاص أن يقوموا بطلب نتائج القياس وذلك عن طريق استخدام رقم الهوية الخاصة بالمتقدم، وكذلك يتم استخدام رمز التحقق إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

علي الشخص أن يدخل موقع قياس.

أدخل رقم هوية الطالب المتقدم.

قم بإدخال الرقم السري.

اكتب رمز التحقق المرئي.

اضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول

حدد نوع الاختبار الذي تريد فحص نتائجه.

حدد “بحث” من القائمة

الاستعلام عن نتائج القياس برقم السجل المدني

يمكن للطالب أن يقوم باستخدام رقم التعريف المدني من أجل الحصول على معلومات حول نتائج اختبار قياس وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بدخول موقع قياس يقوم بإدخال رقم التعريف او الهوية وكتابة كلمة المرور في الصفحة الرئيسية. بعدها ينتقل إلى صفحة اختبارات قياس ثم اختيار طلب استعلام برقم السجل المدني. أدخل الرمز المعروض أمامك على الشاشة في الحقل المخصص لهذا الغرض. لمشاهدة جميع نتائج طلب القياس الخاص بك ، حدد خيار البحث.

شروط التسجيل في برنامج قياس

يجب استيفاء العديد من المتطلبات من أجل التسجيل في برنامج القياس ، بما في ذلك: