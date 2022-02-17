الخطوات اللازمة للتسجيل في دعم ريف للمستفيدين بالسعودية

دعم ريف يعد من أهم وأفضل المواقع الإلكترونية داخل المملكة، وهذا لذوي الدخل المنخفض، وربات البيوت العاملين في مجال الزراعة، وصيد الأسماك، وأضاف إلى ذلك الأنشطة الفلاحية، ولذلك يمكن التسجيل في دعم ريف الإلكتروني للمستفيدين والمستفيدات، وهذا لكي يتم الحصول على الدعم، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج دعم ريف، حيث أن نقوم بتوضيح خطوات التسجيل في دعم ريف للمستفيدين بالسعودية، سوف يتم عرض تسجيل الدخول في برنامج ريف، وسوف نتعرف على الهدف من دعم ريف للدعم المادي، وأضاف إلى ذلك موعد صرف دعم ريف.

خطوات التسجيل في دعم ريف :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بريف للدعم المادي. ثم بعد ذلك النقر على كلمة “التسجيل”. يجب بعد ذلك إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة “الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تحديد الجنسية، رقم السجل المدني، نوع الجنس، الحالة الاجتماعية سوأ كان أعزب أم متزوج، أو مطلق أو أرمل”. يجب إرفاق صورة بطاقة الهوية، وإضافة الحالة الصحية. يجب على المتقدم إضافة عقد إيجار البيت أو صك البيت. يلزم على المتقدم تحديد نوع النشاط سوا كان زراعة أو تربية أم صيد السمك. يجب على المستفيد إرفاق الحساب البنكي. يجب بعد ذلك التقديم على برامج التنمية الريفية الزراعية. يجب على المتقدم إرفاق ورقة معتمدة من خلال وزارة العمل والموارد البشرية. سوف يتم إرسال رسالة تحمل رمز التحقق. يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة التقديم في برنامج ريف”.

ومن المؤكد أن في حالة اتباع جميع الخطوات التي تم العرض عنها، سوف يتم تفعيل الحساب بشكل آلي، حيث أن برنامج ريف يهدف جميع الأسر المنتجة، ربات المنزل الذين يعملون في مجال الزراعة، ولذلك يقدم موقع ريف الدعم المالي، وهذا بامكانية الاستفسار عن برنامج ريف، وهذا من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له أو الاتصال بطاقم خدمة العملاء للموقع مباشرةََ.

تسجيل الدخول في برنامج ريف:

أعلنت وزارة الزراعة والبيئة والمياه خدمة التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بريف للدعم المادي للمستفيدين، وهذا لجميع المواطنين السعوديين العاملون بالأنشطة الزراعية العديدة التقديم لكي يتم الاستفادة من الدعم المادي، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج ريف.

موعد صرف دعم ريف :

سوف يتم صرف الراتب من دعم ريف بناءاً على التسجيل في برنامج دعم ريف بحوالي شهرين، وهذا لكي يتم دراسة المشروع جيداََ، ويلزم التأكد من صحة جميع البيانات الشخصية التي تم الايضاح عنها، حيث أن يوجد العديد من المتطلبات التي ربما بحاجة إلى وقت أطول، وهذا لدراسة الجدوى.