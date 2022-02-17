استعلم الآن عن نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من الموقع الرسمي للمستحقين

نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين للتعرف على مدى قبولهم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي خصصته وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية ونوضح أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي

قامت كثير من الأسر الجديدة بالتقديم في معاش الضمان الاجتماعي وخاصة ٧بعد صرف الدفعة الأولى للمستحقين القدامى وللتحقق من نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي حيث ترسل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسائل على الهواتف بالقبول أو عدم القبول وللاستعلام عن أهلية معاش الضمان يجب علينا أتباع الخطوات التالية

تبقى مدة تحقق الأهلية من استحقاق الضمان حوالي ٢٠ يوم.

يتمكن المواطن السعودي الاستعلام عن قبوله أو رفضه من خلال رقم الهوية عن طريق تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي (sbis. Hrsd.gov.sa ).

يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم تظهر نتيجة الاستعلام.

كيفية تقييم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي

بعد أن تعرفنا على نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي من خلال الأسطر السابقة نقوم الآن بالتعرف عن تقييم الأهلية حيث أنه بعد قيام المواطنين السعوديين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي تقوم وزارة الموارد البشرية بعد ذلك بعدة خطوات للتحقق من احقية المواطن للحصول على الضمان أو لا وهذه الخطوات هي:-

تقوم الوزارة بدراسة الحالة لمدة ٢٠ يوم حتى تقرر أحقية المواطن أو رفضه ويمكن أن تزيد مدة الدراسة.

في حالة القبول تقوم الوزارة بإرسال لجنة إلى الحالة لتتأكد من صحة بياناتها والتحقق من وضعها وترسل رسالة للمستحقين على الهاتف بقبولهم.

في حالة رفض تقوم بإرسال رسالة إلى الأسر برفضهم وتوضيح سبب الرفض.

شروط قبول الأسر المستحقة