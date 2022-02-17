شركة ارامكو تعلن عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية فئة 91 و 95 لشهر فبراير 2022

تعرف شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية أنها هي من تقوم بتحديث أسعار الوقود وقد صرحت الشركة أن اسعار البنزين الجديدة التي تم طرحها منذ شهر يناير بالتوافق مع الأسعار العالمية لن يصيب المستهلكون من أبناء الوطن السعودي أي تغييرات تنتج من ذبذبة أسعار النفط، وتهيب الحكومة السعودية على جميع المواطنين أن يلتزموا بتصريحات الشركة للأسعار داخل أسواق المملكة المحلية.

أهمية إختيار الوقود المناسب للسيارة

في ظل إختلاف محركات السيارات في الأسواق فإن لكل سيارة الوقود الذي يناسبها حيث قامت شركة أرامكوا ببعض التوصيات للمواطنين والمواطنات ممن يمتلكون السيارات في الأراضي السعودية عن عدم إستخدام وقود منخفض عن أداء السيارة مما يصيب المحرك ببعض الأضرار.

كما يعرف أن بنزين 91 هو من يتناسب مع فئة سيارات المملكة الحديثة، بينما يعد بنزين 95 أوكتان الأفضل من حيث السيارات التي تمتلك أداء عالي، وإذا لجأ المواطن لإستخدام وقود يفوق قوة محرك السيارة فإنه لا يصيب المحرك بأي نوع من أنواع الضرر وقد لا يلاحظ فرق إتجاه هذا الأمر.

سعر البنزين في السعودية

سوف نوضح فيما يلي سعر البنزين في اسعودية وفقاً لما أعلن من تحديثات في شهر يناير 2022:

يبلغ سعر البنزين فئة 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر البنزين فئة 95 حوالي 2.33 ريال سعودي.

جاء سعر الديزل لتحديثات شهر يناير للبنزين في السعودية حوالي 0.63 ريال سعودي.

بينما جاء سعر غاز البترول المسال بقيمة 0.75 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيروسين في السعودية حوالي 0.70 ريال سعودي.

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