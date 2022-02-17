أجمل عبارات التهنئة بيوم التأسيس السعودي لعام 1443، تستعد المملكة العربية السعودية بلاحتفال بعيد يوم التأسيس السعودي، حيثُ تم تخصيص يوم الثاني والعشرون من كل شهر فبراير من كل عام هو الذكرى الرسمية للاحتفال بيوم التأسيس، ولقد أصدر مرسوم ملكي بأن ذلك اليوم هو عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية لجميع العاملين في مختلف القطاعات العام والخاص.

يوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس هو يوم الاحتفال لتأسيس المملكة العربية السعودية، الذي تم على يد الامام محمد بن سعود، لقد أصدر سمو الأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير 2022 الماضي أن يوم الثاني والعشرون من فبراير هو يوم الاحتفال بيوم التأسيس وهذا يعتبر الاحتفاء الأول الذي تشهده المملكة، حيثُ يصادف تلك اليوم يوم 30 من جماد الأولى لعام 1139 هجرياً 1727 ميلادياً، هذا ما حدده المؤرخون، أي منذ 295 سنة، ويمثل هذا الاحتفال الإعتزاز بأصول تلك الدولة، وانبعاث الروح الوطنية والفخر عند كل المواطنين بتاريخ السعودي.

أجمل عبارات التهنئة للاحتفال بيوم التأسيس

يكثر الباحثون هذه الأيام عن عبارات تعبر عن مدى حبه ولائهم للمملكة العربية السعودية، احتفالهم بعيد التأسيس من أمثلة تلك العبارات الأتي:

دام عزك ياوطني ودام شعبك العريق.

وطني سيبقى للأنام منارة وللنقاء رمزا.

وطني العزيز في ذكرى تأسيسك دامت رأيتك مرفوعة شامخة.

في هذه الذكرى ووطنا شامخ شموخ الجبال.

بلادي الجميلة كل عام وانتي تزدادي جمالاً.

كل عام مملكتنا بألف خير، كل عام وبلادنا دائمة في الأعلى براية.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس

من السائد في الأعياد القومية أو الأعياد الوطنية يتم الاحتفال على صور إذاعة الاناشيد الوطنية التي تزيد من الشعور بالفخر والوطنية، والتزين بالإعلام سوء في الضواحي أو المنازل، ورفع الشعار الوطني في أغلب الشوارع ومؤسسات المملكة، وتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء وتوزيع الهدايا، وبث كل ما يحي هذه الذكرى الخالدة، كما تتسابق أكبر الشركات التجارية والمولات، بتقديم افضل العروض والخصومات بمناسبة الاحتفال باليوم التأسيس، ارتداء الملابس الذي تحي التراث السعودي وتتميز كل منطقة داخل المملكة بزيها الرسمي الخاص بها، وخلافه.