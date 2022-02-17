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عمر شويل - جدة طريقة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1443؛ يُعد تطبيق توكلنا من التطبيقات المميزة في المملكة حيث وصل عدد مستخدميه إلى 17 مليون مستخدم حيث أنه يوفر العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً حيث يتم تحميله على الهاتف والتسجيل به واستخدامه بكل سهولة، فقد تم إنشاءه أثناء انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس ومنع التزاحم، لذلك يبحث المواطنين عن طريقة تحديث التطبيق وذلك لمتابعة كل ما هو جديد والاستفادة من خدماته بشكل مستمر.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1443

تم التأكيد على ضرورة تحديث التطبيق عبر صفحته الرسمية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى آب ستور أو جوجل بلاي. القيام بالبحث عن توكلنا. النقر على زر تحديث. سيتم تحديث التطبيق إلى آخر إصدار ومن ثم الاستفادة من خدماته الجديدة.

خطوات تفعيل توكلنا لمن لديهم حساب أبشر

يتم التسجيل في تطبيق توكلنا لمن يملكون حساب أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تحميل تطبيق توكلنا من آب ستور أو جوجل بلاي. الدخول إلى التطبيق والنقر على إنشاء حساب. تدوين جميع المعلومات المطلوبة بدقة. سيتم إرسال رسالة عبر رقم الهاتف المسجل في أبشر تحتوي على رمز التحقق. قم بتدوين رمز التحقق في موضعه لتفعيل الحساب. قم بتحديد عنوانك على الخريطة بدقة. ثم تحديد أفراد الأسرة والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك.

طرق حل مشاكل تطبيق توكلنا

قد يتعرض التطبيق أحياناً لبعض المشاكل التي تعيق استخدامه والاستفادة من خدماته، لذلك نقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على حل مشاكل تطبيق توكلنا :

تسجيل الخروج من التطبيق والدخول مرة أخرى بهذه الطريقة قد يتم التخلص من بعض المشاكل الفنية.

القيام بحذف بيانات التطبيق عن طريق الدخول إلى التفاصيل والقيام بحذفها ثم تشغيل التطبيق ثانياً قد يساعد ذلك على التخلص من بعض المشاكل التي يواجهها المستخدم.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1443؛ كما وضحنا لكم خطوات تفعيل تطبيق توكلنا لمن يملك حساب أبشر وكذلك طرق حل مشاكل تطبيق توكلنا.