قسط بلا كفيل 300 ألف ريال للسعودي والمقيم

يرغب كل العملاء بمختلف القطاعات وأيضاً المقيمين الحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة تمويل ربما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى كما أنه متوفر لكل العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري كل ذلك وأيضاً يتمتع بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة ومن أهم تلك المزايا أنه لا يحتاج إلى كفيل.

قسط بلا كفيل 300 ألف ريال لدى شركة اليسر

متاح الآن بالمملكة العربية السعودية تقسيط مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر كما يتميز بمزايا أخرى ومنها

يتميز التمويل لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.

يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

قرض شركة اليسر للسعودي وأيضاً المقيم.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي لدى شركة اليسر متوفر لمختلف العملاء وأيضاً بكافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك عدد من الشروط والأحكام الموضوعة الواجب توافرها وهو ما سوف نتعرف عليه الآن

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وكذلك المقيم عمره لا يزيد عن 60 عام كحد أقصى.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى.

كما أيضاً لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالسعودية

يتمكن السعودي وكذلك المقيم من طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية من خلال الإنترنت فيستطيع العميل من طلب التمويل عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي تورق وبعد الإطلاع على التمويل يتم ملئ نموذج طلب التمويل اونلاين