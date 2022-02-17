منحة مالية وعلاجية من الأمير عبد العزيز بن فهد لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

يقدم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد كافة المعونات والمساعدات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين في الأراضي السعودية، حيث يقدم كافة مساعداته بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمسؤولة في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون أيضاً مع المتبرعين وفاعلين الخير والسابقون في الدنيا الخيرات، حيث يتم تقديم المعونات والدعم إلي الفقراء والمساكين والمحتاجين فعلياً بعد التأكد من استحقاقهم، لإعانتهم علي تخطي الأزمات الصعبة في الحياة وامتلاك الاحتياجات الضرورية الهامة، إضافةً إلي ذلك، تتعاون مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد مع كبار الأعمال في المملكة العربية السعودية وكافة المؤسسات الخيرية المعتمدة لتقديم الدعم السخي إلى المحتاجين والنهوض بالمملكة وفقاً لرؤية 2030 م.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الإنساني

يبحث الآلاف من المواطنين في السعودية عن طريقة التقديم من أجل الحصول علي منحة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث يقدمها سمو الأمير إلي الأسر السعودية الفقيرة والمحدودة أو معدومة الدخل المادي، وذلك كمة أجل امتلاك الأساسيات، سداد ديون أو قروض شخصية، شراء علاج ومستلزمات طبية، حيث يتم طلب المنحة المالية عن طريقة التواصل المباشر مع مؤسسة الملك فهد الخيرية للعمل الإنساني،ففي ذلك التقرير نعرفكم زوار موقعنا الكرام علي طريقة طلب منحة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

طريقة تقديم طلب الحصول علي مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز

في مقال سابق قدمنا لكم متابعينا أرقام الواتساب وكافة طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث يمكن التواصل من خلال الواتساب من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني، ففي ذلك نعرفكم علي طريقة تعبئة استمارة: