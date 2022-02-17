طريقة عمل كرات الشوفان في دقائق بخطوات بسيطة وبدون فرن

كرات الشوفان تعتبر من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها معظمنا، لأنها تحتوي على نسبة صغيرة من السعرات الحرارية، وتتميز بطعم رائع ومميز، ويمكن تحضيرها في أقل وقت ممكن، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كرات الشوفان الصحية.

طريقة عمل كرات الشوفان الصحية

المكونات والمقادير

٣٠٠ جرام من الشوفان.

١٠٠ جرام من الحليب البودر.

كوب صغير من القشطة.

كأس صغير من الزبدة الغير مجمدة.

٢ كوب صغير من بشر جوز الهند الغير ناعم.

١٥٠ جرام من السكر الناعم.

كوب متوسط من الفستق المطحون.

طريقة التحضير

اخلطي جوز الهند مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضيفي إليهم الشوفان وقلبيهم، ثم اتركيها على نار هادئة. استمري في تقليب خليط جوز الهند، حتى يتحمص، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ قليلا. امزجي القشطة مع السكر، والزبدة جيدا، ثم ضيفي إليهم خليط جوز الهند، ثم امزجي المكونات حتى يتكون خليط متماسك. قومي بتشكيل الخليط إلى كرات متشابهة، ثم ضعيها في الفستق حتى تتغلف به من جميع الجوانب، ثم ضعيها في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة ١٢٠ دقيقة. قدمي كرات الشوفان الصحية بأطباق التقديم، ويمكنك وضع بعض العصائر بجانبها.

طريقة عمل كرات الشوفان الصحية للدايت

المقادير

كوب كبير من الشوفان.

كوب إلا ربع من جوز الهند المحمص.

نصف كأس كبير من زبدة الفول السوداني.

١٠٠ جرام من التوت المجفف.

٥٠ جرام من عسل النحل الطبيعي.

ملعقتان صغيرتان من حبوب الشيا.

طريقة التحضير

اسكبي الشوفان في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه العسل، والتوت، وحبوب الشيا، وباقي المكونات. بعد ذلك امزجي جميع المكونات لمدة عشر دقائق، حتى يتكون لديك خليط متماسك، ثم قومي بتشكيله إلى كرات متوسطة الحجم. ضعي كرات الشوفان في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيها حتى تتماسك، وتصبح كرات الشوفان الصحية للدايت جاهزة للتقديم.

فوائد الشوفان الصحية