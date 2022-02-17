منصة إحسان تعلن عن مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء المستهلكة

أعلنت في الفترة الأخيرة المنصة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة “منصة إحسان” وهذا لكي يتم سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للأسر أكثر احتياجاً، وهذا يعد ضمن خدمة تيسرت التي تم الايضاح عنها في شهر أكتوبر الماضي 2020م حيث أن الهدف من ذلك تفريج كربات المعسرين، وإعانتهم على سداد الفواتير الكهربائية المستهلكة الشهرية لهم، خدمة تيسير بالمملكة العربية السعودية تعد من إحدى المبادرات الخاصة بمنصة إحسان النوعية، حيث أن منصة إحسان ساعدت في الفترة الأخيرة عن طريق الخدمة، على توجيه التبرعات الفئة الأشد احتياجاً لهذه الدعم، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن توسيع نطاق خدمة تيسرت وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج المستفيدين، حيث أن نقوم بتوضيح كافة الشروط التي تم الايضاح عنها من خلال اللجنة الإشرافية الخاصة بمنصة إحسان.

توسيع نطاق خدمة تيسرت :

خدمة تيسير توضح عن مسار التبرع، لكي يتم سداد فواتير الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة، في إطار توسيع نطاق خدمة تيسرت المعسرين، وهذا بناءاً على الدراسة العميقة لجميع المواطنين السعوديين الذين بحاجة لهذا، وبناءا على ذلك سوف يتم تحديد الأولويات للدعم الخيري المقدم لجميع الفئات المستحقة لهذا الدعم الخيري.

وقد تجد الإشارة إلى هذه الإعلانات مقدمة من خلال منصة إحسان، وهذه الإعانات تقوم بتيسير المعسرين الذي تم إصدار أوامر تنفيذ قضائي بحقهم، وهذا لكي يتم سداد ديونهم، ولذلك تم الإعلان على أن في الفترة الأخيرة قام بالنفع على حوالي 11 ألف مستفيد خلال 3 أشهر الماضية.

منصة إحسان توضح عن شروط الدعم :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكن مسجل في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة الخاصة بمنصة إحسان. يلزم أن يكون هذا الدعم لعداد واحد كهربائي. لا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى لكل مستفيد.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن التبرع لهذه الخدمة من خلال الدخول إلى صفحة تيسير الموضحة على منصة إحسان، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين اختيار فواتير الكهرباء المستهلكة، حيث أن يجب على المتبرع تحديد الحالة المراد التبرع لها أو يمكن أي اختيار حالة أخرى، ولذلك بعد أتباع هذه الخطوات تم اكتمال عملية عملية التبرع بنجاح.