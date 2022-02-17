كيفية حل مشكلة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في حساب المواطن 2022

يُواجه بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشكلات متنوعة خلال عملية الصّرف، منها مشكلة الدفعة مدفوعة دون تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، إذ تكون حالة الدفعات في حساب المواطن على أربعة أوجه وهي مدفوعة، أو مرفوضة، أو بالانتظار أو وُجّهت، ويعمل المسؤولون عن هذا البرنامج الدعمي على تيسير وإذلال جميع العقبات أمام المستقحين للدعم، لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير عيشة كريمة لجميع الأسر في المملكة العربية السعودية.

طريقة حل مشكلة الدفعة مدفوعة في حساب المواطن 2022

وفي ردّها على شكوى من أحد المواطينن المستفيدين من برنامج حساب المواطن، بيّنت صفحة خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج، طريقة حل مشكلة الدفعة مدفوعة في حساب المواطن 1443هـ، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:

مراجعة البنك التابع له المواطن أو المواطنة. التأكد من عدم إيداع الدفعة. في حال لم يجرِ الإيداع بإمكان المستفيد رفع طلب على خدمة صوتك مسموع التابعة للبرنامج. واختيار نوع الطلب الرئيسي (المدفوعات). اختيار نوع الطلب الفرعي (لم يتم استلام الدفعة).

أهداف برنامج حساب المواطن

ويسعى برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف على النحو التالي:

تشجيع عمليّة ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.

وتَخفِيف أثر الإصلاحات الاقتصاديّة الناتجة على ذوي الدّخل المنخفض والمحدود.

رفع كفاءة الدعم الحكومي، عبر تطوير نظام شامل يُمكّن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين، بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

كيفية التّحقق من أهلية برنامج حساب المواطن

ويمكن لأي مواطن التحقق من أهليته في برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال اتّباع عدد من الخطوات على النحو التالي: