فرص عمل في مستشفى قوى الامن بالرياض للسعوديين فقط والتقديم إلكترونيًا 2022م

مستشفى قوى الامن بالمملكة العربية السعودية أعلنت من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني عن حاجتها لعدد من الموظفين السعوديين من حملة الشهادة الثانوية العامة وحملة البكالوريوس وحملة الدبلوم للعمل لديها في الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات المتنوعة، بفروع المستشفى الموجودة بمدينة الرياض وباب التسجيل مفتوح إبتدءًا من 16 فبراير 2022م الموافق 15 رجب 1443هـ، والجدير بالعلم أن التقديم متاح إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي لمستشفى قوى الأمن للتوظيف للسعوديين الراغبين في التقديم المنطبقة عليهم شروط وظائف مستشفى الأمن الشاغرة وفق الإعلان.

الوظائف الشاغرة في مستشفى قوى الامن بالرياض 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن التقديم لفرص العمل المعلن عنها من قبل مستشفي قوى الأمن بالرياض يتطلب انطباق العديد من الشروط نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية. كذلك شرط خلو الصحيفة الجنائية للمتقدم من أي سوابق. أيضًا يجب انطباق المؤهل العلمي، مع المؤهل المطلوب بالوظيفة الشاغرة. كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار القبول للوظيفة الشاغرة. كذلك لابد من إجادة مهارات تكنولوجيا الاتصال. أيضًا شرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. في النهاية شرط انطباق مهارات الاتصال البشري على المتقدم.

شروط أخرى إلزامية للمؤهلات المختلفة:

لحملة شهادة الدبلوم شرط خبرة عمل سنتين إلزامي

شرط خبرة عمل سنتين إلزامي لحملة شهادة البكالوريوس لا يشترط الخبرة العملية أي خريج حديث.

تفاصيل المسمى الوظيفي لوظائف مستشفى قوى الامن الشاغرة 2022م

وعن الوظائف الشاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض نذكرها في التالي:

أولًا وظيفة فني اتصالات : المؤهل المطلوب شهادة الدبلوم، والأولوية لحاملي شهادة البكالوريوس تخصصات الاتصالات والشبكات.

: المؤهل المطلوب شهادة الدبلوم، والأولوية لحاملي شهادة البكالوريوس تخصصات الاتصالات والشبكات. وظيفة موظف استقبال : المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة، والأولوية لشهادة الدبلوم في تخصص الإدارة أو تخصص آخر ذو صلة.

: المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة، والأولوية لشهادة الدبلوم في تخصص الإدارة أو تخصص آخر ذو صلة. في النهاية وظيفة صيدلي : المؤهل المطلوب درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة أو كلية وطنية أو دولية معترف بها، ويشترط حمل ترخيص ممارسة مهنة الصيدلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رابط التقديم للإلتحاق بفرض العمل في مستشفى قوى الأمن

وراغبي التقديم والتسجيل إلكترونيًا بفرص العمل الشاغرة اتباع الخطوات التالية: