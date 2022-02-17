كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى ابشر لكى يتمكن المقيم بالمملكة العربية السعودية من التأكد من صلاحية الإقامة وحتى لا يواجه مشكلة عدم التسجيل في منصة ابشر الالكترونية، لقد تم توافر ذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك في حالة عدم امتلاك المستعلم حساب شخصي على منصة أبشر الإلكترونية، حيث يجب على المقيم أن يحرص علي مراجعة تاريخ صلاحية الإقامة الخاصة به، حتى لا يتعرض المقيم إلى عقوبات تصل إلى الترحيل والتي فرضتها الحكومة على من يحمل إقامة منتهية الصلاحية كما يمكن التعرف على الاستعلام عن رسوم التجديد ومعرفة غرامات وعقوبات التأخير وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى ابشر والاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وطريقة الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى ابشر

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. القيام بالاختيار من الصفحة الرئيسية خانة الخدمات الالكترونية. يتم اختيار خانة بوابة الأفراد. ثم الضغط على خيار مستخدم جديد. القيام بإدخال رقم الإقامة في المكان المخصص له. يتم تحديد تقويم تاريخ الاستعلام. القيام بإدخال رمز التحقق الموجود على الصفحة. يتم الضغط على أيقونة التالي. ثم ستظهر بعد ذلك صفحة البيانات الخاصة برقم الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة لأي مقيم برقم الإقامة وذلك من خلال الدخول إلى موقع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية واتباع التعليمات وهى :

القيام بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة ابشر الالكترونية.

ثم اختيار خدمة أبشر أفراد.

يتم كتابة اسم المستخدم الخاص بدخول الموقع.

القيام بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

يتم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

ثم اختيار قائمة استعلاماتي.

يتم الضغط على خيار استعلام عن صلاحية الإقامة.

يتم إدخال رقم الجواز للوافد والتأكد من صحته.

القيام بكتابة رمز التحقق المرئي الظاهر في الصفحة.

ثم سوف تظهر تفاصيل الإقامة للمقيم صاحب الجواز من اسم وتاريخ انتهاء الإقامة ومدة سريانها إذا كانت صالحة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة

حيث أن خطوات استعلام عن صلاحية هوية مقيم وهى :