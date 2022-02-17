منصة سلفة تمنحك 5000 ريال سعودى اعرف خطوات التسجيل ومزايا الحصول على سلفة

عايز سلفة سريعة وبدون تعقيدات او تعسيرات ادخل علي منصة سلفة . نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، منصة سلفة من أكبر المنصات التى تقدم خدمات تمويلية ميسرة لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ، منصة سلفة اول المنصات فى تقديم التمويل بكل سهولة ويسر وللعلم جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ، كما انها استخدمت الوسائل التكنولوجيا الحديثة واصبح التسجيل عبر منصة سلفة يتم بشكل إلكتروني فمن خلال منصة سلفة تقدر ان تحصل على تمويل شخصى فى 15 دقيقة فقط بشكل فورى وسريع، فأصبحت منصة سلفة متوفر لديها دائما تقديم الدعم وايضا المساعدة من خلال منصة سلفة وتوفير كافة الاحتياجات الشخصية والاسرية ، فوفرت أيضا منصة سلفة قرض لجمع عملائها قد يصل الى 5000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب ، بكل سهولة ويمكن للعميل أن يقوم بالسداد بسهولة ويسر ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لسيادتكم طريقة التسجيل داخل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية .

طريقة التسجيل داخل منصة سلفة الالكترونية

اولا : يجب عل المتقدم عل طلب سلفة الدخول مباشرة الى الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية للحصول علي تلك السلفة .

ثانيا : يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بة مثل الاسم ، كلمة المرور ، رقم الهوية الوطنية .

ثالثا : يجب عليك القيام بالضغط على تسجيل الدخول .

رابعا : قم بالدخول الى الصفحة الرسمية ثم قم بالنقر على طلب التمويل .

خامسا : عليك قراءة جميع الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة، ثم قم بالنقر على موافقة على جميع الأحكام والشروط .

سادسا : قم بإدخال رقم الحساب البنكى الخاص بك .

سابعا : اختار مبلغ التمويل الذى تريدة وكذلك طريقة السداد التى تناسبك فهي من احدي مميزات منصة سلفة والتي تمنحك تحديد عملية السداد التي تري انها مناسبة لك في السداد .

ثامنا : قم بالضغط على الايقونة الخاصة بطلب التمويل .

مزايا منصة سلفة الالكترونية

اولا : جميع عمليات التمويل في المملكة العربية السعودية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .

ثانيا : يمكن للعميل تقسيط التمويل بكل سهولة ويسر وعلى فترات كبيرة .

ثالثا : يمكن للعميل الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب أو وجود كفيل .

رابعا : تحصل منصة سلفة الالكترونية على هامش ربح تنافسى .

خامسا : كما انها تمنح فقط للسعودين ولا تمنح لاي من الجنسيات الاخري داخل المملكة العربية السعودية . كما انه يجب ان تكون من السعوديين المقيمين داخل المملكة .

سادسا : يجب ان تكون من العاملين في احدي تلك القطاعات داخل المملكة العربية سالعودية القطاعات العام او الخاص .

فى النهاية قدمنا لكم منصة سلفة الالكترونية والخطوات التى يجب عليك اتباعها للتسجيل داخل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وايضا المزايا الخاصة بمنصة سلفة ونتمنى من اللة ان نكون افادنكم .