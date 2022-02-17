سوق الدهب في انتظارك.. كيفية فتح حساب الذهب في البنك الأهلي السعودي 2022

يُوفر البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية خدمات مالية رائدة إقليميًّا، ومنها إمكانية فتح حساب الذهب عبر الأهلي أونلاين SNB المُتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، إذ يُمكن من خلال هذا الحِساب شراء الذّهب وبيعه عبر القنوات المعتمدة في البنك بأسعار تنافسيّة، وبشكل آمنٍ وفعال، ليكون أوّل منتج استثماري يُطرح في المملكة، ويُسهم في تعزيز وتَمكِين التّخطيط المَالي، والذّهب الذي يُوفره البنك الأهلي لعملائه هو أنقى درجات الذهب، فهو عيار 24 قيراط بدرجة نقاء 999.9، ومُعتمد من اتّحاد المعادن الثمينة في المملكة، كما أنه مقبول على المستوى العالمي، إضافة إلى أنّ إصدار سبائك الذهب من هذا البنك مُصدّق بعلامته التّجارية.

كيفية فتح حساب الذهب عبر الأهلي أونلاين SNB

ويُمكن لأي مواطن في السعودية، فتح حساب الذهب عبر الأهلي أونلاين SNB، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى صفحة إنشاء الحساب عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري السعودي. إدخال رقم الهوي، على أن تكون سارية الصلاحية. كتابة نوع تقويم تاريخ الميلاد. إدخال رقم الجوال. التعليم على المربع الصغير الخاص بالموافقة على أني لست مقيم يستوجب عليه دفع الضرائب. إدخال رمز التحقق المرئي.

مواعيد بيع الذهب وشرائه من البنك الأهلي السعودي وتكاليف التخزين

ويهتم الراغبون في استثمار الذهب بالبنك الأهلي التجاري السعودي، بمعرفة مواعيد البيع والشراء للمعدن الأصفر، وكذلك تكلفة التخزين، وهي على النحو التالي:

البيع والشراء يكون من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

الحد الأدنى للمعاملات 10 جرامات ذهب.

ولا بد من دفع الرسوم شهريا.

تعمد الرسوم على متوسط الرصيد الشهري.

مميزات الاستثمار في الذهب بالبنك الأهلي السعودي

وتشمل عملية الاستثمار في سبائك الذهب بالبنك الأهلي التجاري السعودي، على عدد من المميزات، وهي على النحو التالي: