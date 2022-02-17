نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة المنشآت المخالفة للاحترازات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن توقيع عقوبات كبيرة علي منشآت القطاع الخاص التي لم تلتزم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التدابير الوقائية التي تم تحديدها من جانب وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس المستجد، وقد أشارت الوزارة بأن الوقوع بمثل هذه المخالفات سوف يكلف المنشأة غرامات مالية كبيرة، وقد أكدت الوزارة بأن لا يوجد تهاون في تطبيق الغرامات التي يتم ضبطها في هذه المنشآت، حيث تهدف الوزارة الي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بجميع تدابيرها، وسوف نوضح لكم قيمة المخالفات المالية التي سيتم فرضها علي المنشآت المخالفة للاحترازات.

عقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات

أوضحت الوزارة بأن العقوبة سوف يتم فرضها بناءً علي حجم المنشأة، حيث أن المنشأة متناهية الصغر والتي تبدأ من موظف واحد إلى 5 تبدأ الغرامة الخاصة بها من مبلغ 10,000 ريال، أما المنشأة الصغيرة التي تضم 6 إلى 49 موظف فتصل الغرامة الخاصة بها الي مبلغ 20,000، وفيما يخص المنشآت المتوسطة التي تضم 50 موظف إلى 249 موظف سوف تصل الغرامات الخاصة بها الي مبلغ 50,000 ريال سعودي، بينما المنشأة الكبيرة التي تضم ما يزيد عن 250 موظف سوف تصل مبالغ الغرامات الخاصة بها الي 100,000 ريال سعودي.

وقد أكدت الوزارة بأنه يمكن أن تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة في حالة التكرار والتي تصل إلى مبلغ 200,000 ريال سعودي، كما تعمل الجهة داخل النطاق الإشرافي الخاص بها عند الاقتضاء بفرض عقوبات تخص الإغلاق بما لا يتعدى ستة أشهر.

ما هي مخالفات منشآت القطاع الخاص؟

عملت الوزارة علي توضيح بعض التفاصيل التي تخص مخالفات منشآت القطاع الخاص، والتي لم تقم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن بين هذه المخالفات ما يلي: