متى ينزل دعم ريف الجديد reef.gov.sa في السعودية والتي يتطلع للتعرف عليه كافة مجالات المشروعات الصغيرة في المملكة شهريا كما يتطلع للتعرف على الشروط الأساسية للحصول على المبالغ النقدية بالحد الأدنى والأقصى وحاسبة الدعم الشهري وذلك لكل من ربات البيوت والشباب والمتقاعدين أصحاب المشروعات المشمولة بالدعم من الوزارة، ويكون هنالك شروط عامة للحصول على الدعم بينما لابد أيضا الالتزام بالشروط الخاصة بكل مشروع.

متى ينزل دعم ريف الجديد reef.gov.sa شروط الحصول على 54 الف ريال (تسجيل – حاسبة الدعم)

تتطلع المملكة إلى إنجاح كافة المشروعات المقامة فيها بما يؤدي إلى نجاح وانطلاقة اقتصادية كبيرة في الاقتصاد الداخلي، حيث يكون دعم المشروعات الصغيرة من الأهمية الكبيرة لدعم الاقتصاد القومي وتدوير عجلة الاقتصاد، ويكون أصحاب المشروعات أفضل مثال للقضاء على البطالة وتدوير عجلة الاقتصاد بالمشروعات التي تدعم الدخل للفرد والاسر، ولذلك تسعى المملكة إلى تقديم الدعم لتلك المشروعات بهدف التشجيع على الانطلاق والاستمرارية، ويكون للدعم حد أدنى ألف ريال شهريا لمدة تصل إلى عام ونصف بينما يكون الحد الأقصى له 54 ألف ريال في العام.

الإطار العام لصرف دعم ريف وشروط القبول

يتم وضع عدد من الشروط الأساسية لدعم المشروعات للعاطلين عن العمل وربات البيوت والمتقاعدين ويتطلع الجميع للتعرف على الشروط الأساسية للحصول على دعم المشروع الصغير وأيضا الشروط الأساسية لدعم ريف وما هي المشروعات التي يتم عليها تقديم الدعم:

يتم التقديم إلكترونيا للحصول على هذا الدعم.

يكون المواطن على رأس عمله.

يتم تقديم الوثائق المطلوبة للبرنامج والتي يكون منها دراسة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

يجب تقديم وثيقة العمل الحر.

يتم دراسة الطلب والرد عليه بعد شهرين من التقديم.

يوجد عدد من المشروعات التي تحتاج إلى فترة أكبر في الدراسة.

يبدا الدعم من ألف ريال شهريا إلى 1666 ريال.

يتم نزول الدعم باليوم الأول من الشهر الميلادي ويستمر الصرف إلى اليوم العاشر.