الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 2022 لمستحقي الدعم بالسعودية

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعات الجديدة وفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية خاصة بعد أن دعت منصة الضمان الاجتماعي أمس جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة ال 6 أشهر القادمة وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م وحتى يوم 23 مايو 2022م، وهو ما أثار تساؤلات المستفيدين الذين لم يتلقوا رسائل بنتائج الاستحقاق بعد عن موعد نزول الضمان المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما سبق موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل عن الموعد المحدد لمعرفة نتائج استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وقد جاء الرد من قبل الوزارة عبر حساب عناية العملاء أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج تدريجيًا من حيث قبول أو رفض الطلبات المقدمة للوزارة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة، والجدير بالعلم أن تدشين الضمان المطور لتحقيق عدة أهداف نذكر منها:

الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

كذلك العمل على زيادة عدد خدمات التمكين والتوظيف للفئة المشمولة بالنظام الجديد.

أيضًا ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تحسين أداء القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى أعلى جودة تعزز حياتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وزارة الصحة السعودية دعم الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة 2022

كما أوضحت أيضًا وزارة الصحة السعودية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور سيراعي أهمية الوقاية الصحية لأفراد الأسر المستحقة للضمان، على ثلاث محاور هامة هي :

أولًا عمل فحص طبي شامل لمستحقي دعم النظام الجديد طوال فترة تلقي المعاش.

أيضًا العمل على اكمال تطعيمات الأطفال التابعين، ويعد هذا شرط أساسي للحصول على الضمان.

في النهاية سيتم تطبيق عقوبات على الأسر الغير ملتزمة بالفحوصات المطلوبة.

رابط التسجيل في نظام الضمان المطور بالمملكة 2022

ولراغبي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: