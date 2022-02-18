اعرف الآن خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسرة المنتجة 1443 عبر منصة برنامج دعم ريف

من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، رابط وخطوات التسجيل في منصة دعم ريف للأسرة المنتجة، حيث يحرص الكثير من المواطنين على الاستفادة من الدعم الريفي التي وفرته الحكومة السعودية ويرغبون في معرفة كافة الشروط وألية القبول في المشروعات وفق دراسة جدوى حقيقة، وجاء برنامج دعم ريف الهدف منه كافة مناطق المملكة، وتهدف وزارة الزراعة والتنمية البيئية أن تكون تنمية الريف تنمية مستدامة، ويمكن التقديم في دعم ريف من خلال منصة دعم ريف 1443.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يسعى برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة لتحسين القطاع الزراعي والريفي في المملكة العربية السعودية، ويحصل المزارعين والأسر المنتجة على الدعم الذ يجعلوهم يطورون من إنتاجهم، وهذا سيعود بالزيادة في إنتاج المشاريع المختلفة، كما يستهدف دعم ريف استغلال الِأفضل للموارد المتوفرة والفرص التي تمكن الاستفادة من الإمكانيات الزراعة في المملكة، من إنتاج المحاصيل الزراعية والفواكه والثروة السمكية، وهذا سيعود بشكل كبير على الدخل القومي بالمملكة.

خطوات التسجيل في منصة دعم ريف 1443

أتاحت وزارة الزراعة والتنمية البيئية إمكانية التسجيل في دعم ريف إلكترونيا من خلال منصة دعم ريف الإلكترونية، والتي تتيح التسجيل للأسر المنتجة والمزارعين الصغار، وهذا توفيراً للوقت والجهد على المواطنين الراغبين الحصول على هذا الدعم، وتتم عملية التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول المباشر على منصة برنامج دعم ريف.

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح من “الجنسية، نوع الجنس، رقم الهوية” وغيرها من البيانات.

كتابة كلمة السر وأكيدها من جديد.

كتابة تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

كتابة الكود الذي وصل فيرسالة عبر الجوال.

كتابة رمز التحقق المرئي والضغط على أيقونة تحقق.

الضغط على كلمة تسجيل، ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في دعم ريف