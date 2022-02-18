كبسة اللحم السعودي بالطريقة الأصلية طبق متكامل العناصر الغذائية ومحبب للجميع

تعتبر كبسة اللحم من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق فلديها نكهة مميزة وطريقة تحضير سهلة للغاية وفيما يلي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كبسة اللحم في المنزل.

تحضير كبسة اللحم في المنزل

يتم تحضير كبسة اللحم في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مكونات الكبسة السعودي

كيلو جرام من اللحم البقري. كيلو جرام من الأرز البسمتي. بصلة كبيرة مبشورة. حبتان من الطماطم المبشورة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود مطحون. ملعقة من بهار الكبسة. ملعقة من الكزبرة الناعمة. سبعة فصوص من الثوم. عشرة حبات من القرنفل. ملعقة صغيرة من بودرة الزعفران. ربع ملعقة من الكركم. ملعقتان من الزبدة أو السمنة. قرنان من الفلفل الأخضر الحار.

خطوات عمل الكبسة السعودي باللحمة

يتم تحضير الكبسة باللحمة أشهر الأكلات السعودي بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في التالي.

طريقة تحضير الكبسة السعودي

يتم الحصول على الأرز البسمتي ثم يتم غسله جيدًا ونقعه في المياه. القيام بتسخين الزبدة أو السمنة ثم يتم إضافة البصل المبشور لحين أن يتغير لونه ثم يتم وضع البهارات والملح والفلفل والكزبرة والحبهان والقرنفل وورق اللورا واللومي ويتم تقليبها ثم يتم وضع اللحمة وتركه لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم إضافة الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر والمياه المغلية ثم يتم تغطية الإناء لمدة ساعة إلا ربع لحين أن يكون قريب من التسوية. بعد ذلك يتم وضع الأرز البسمتي ثم يترك على النار لحين الغليان ثم يتم وضع الزعفران والكركم مع التقليب ثم يتم تغطية الإناء لمدة نصف ساعة.

مقادير الكبسة باللحم الضاني