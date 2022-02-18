نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استحقاق الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa راتب مارس ( مؤهل – غير مؤهل) حاسبة الدعم الشهري في المقال التالي
ظهور استحقاق الضمان sbis.hrsd.gov.sa بنتائج مؤهل أو غير مؤهل للمرحلة الثانية و رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تلك النتيجة، وأخر الأخبار الخاصة بالمسجلين بالضمان المطو الجديد حسب لقاء الوزير الذي أعلن فيه قبول أكثر من 72 ألف اسرة بالمنظومة الجديدة، والموعد الخاص بمقبولي التأهيل بالمرحلة الثانية في شهر فبراير 2022 وكيفية احتساب الراتب المتقاضي من الوزارة حسب راتب الموظفين بالشهر، تقوم الوزارة بالرد على كافة التساؤلات عبر تويتر.
استحقاق الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa راتب مارس ( مؤهل – غير مؤهل) حاسبة الدعم الشهري
تعلن وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يومي أخبار جديدة عن أخبار نتيجة الضمان المطور الجديد حيث يترقب المسجلين منذ بداية الشهر الموعد المقرر للانتهاء من مراجعة التسجيلات وإرسال رسائل التأهيل والتي يتحدد على أساسه موعد نزول الراتب بالمصرف للمقبولين، وترد الوزارة على لسان وزيرها في العديد من اللقاءات المتاحة له عن مراجعة الوزارة للطلبات والتسجيلات والتأكد من البيانات والأهلية كما يتم التراسل بين الوزارة والمستفيد بالرسائل النصية للقبول أو الرفض.
أسباب نتيجة غير مؤهل في الضمان المطور
- أن يكون قام بمحاولة التسجيل بالرابط القديم للضمان والذي يتوقف العمل عليه بشكل كامل في مايو 2022.
- تسجيل بيانات غير كاملة في منصة الضمان الاجتماعي المطور.
- التلاعب في الدخل أو عدم تسجيل الدخل الشهري للأسرة جميعها بشكل صحيح ، مكتسب أو غير مكتسب.
- إذا تم مراجعة البيانات والتأكد من حصول المستفيدين على راتب كبير أعلى من الحد المانع للضمان.
- تسجيل رقم هاتف نقال غير صحيح بما يمنع وصول رسالة التأهيل إليه.
حل مشكلة غير مؤهل
- أن يقوم المواطن بالذهاب إلى تفاصيل الطلب المرفوض للتعرف على أسباب الرفض.
- يتم تقويم سبب الرفض وإعادة التسجيل بالبيانات الصحيحة عن المواطن وعن الدخل الشهري.
- يقوم بإرفاق المستندات مع الطلب للتوثيق.
- ثم يتم اختيار “أعادة الطلب” للتقديم من جديد.
كيف أعرف الحد المانع للضمان
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
تسجيل الضمان الجديد والاستعلام عن نتائج القبول
- يكون للمستفيد حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أو يتم عمل حساب جديد عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم الحصول على رقم مدني والرقم السري.
- يقوم بعدها بالدخول والتسجيل على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير.
- للاستفسار يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.
أعلن السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة عدد من اخبار الوزارة والتي يكون من أهمها السماح للمسجلين بالمنظومة الجمع بين العمل والراتب بالنظام الجديد والذي لم يكن متاحا في النظام القديم.
استحقاق الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa راتب مارس بنتائج القبول بمؤهل أو غير مؤهل وحاسبة الدعم الشهري حيث قامت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان والتصريح بشكل يومي أخبار جديدة عن أخبار نتيجة قبول الضمان المطور الجديد حيث يترقب المسجلين منذ بداية الشهر الموعد المقرر للانتهاء من مراجعة التسجيلات وإرسال رسائل التأهيل للمقبولين والتي يتحدد على أساسه موعد نزول الراتب بالمصرف للمقبولين، وتقوم الوزارة بالرد في العديد من اللقاءات المتاحة عن أخبار مراجعة الوزارة للطلبات والتسجيلات والتأكد من البيانات والأهلية كما يتم التراسل بين الوزارة والمستفيد بالرسائل النصية للقبول أو الرفض.
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