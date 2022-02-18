امتى .. موعد صرف دعم ريف لشهر فبراير للمستفيدين وما هي مدة دراسة طلبات المتقدمين للحصول على الدعم

نوضح لكم موعد صرف دعم ريف لشهر فبراير للمستفيدين وما هي مدة دراسة طلبات المتقدمين للحصول على الدعم حيث توفر الجهات المختصة بالمملكة السعودية برنامج ريف من أجل دعم صغار المزارعين ومربي المواشي، ويقوم هذا البرنامج بتقديم دعم شهري لهم حسب رأس مال المشروع وحسب حالة المتقدم ولكن هناك نسبة محددة لا يزيد عنها دعم برنامج ريف السنوي حيث يجب ألا تكون أكثر من رأس مال المشروع بشرط ألا تتخطى أقصى قيمة يمكن لبرنامج ريف توفيرها للمستفيد، واقترب موعد توفير دعم ريف لشهر فبراير لهذا يكثر البحث حول معرفة اليوم المحدد لتوفير الدعم تابعوا لمعرفة موعد صرف دعم ريف لشهر فبراير.

برنامج ريف لدعم صغار المزارعين ومربي المواشي

تهتم المملكة العربية السعودية بأبنائها بمختلف أعمارهم وتهتم بكل فئة على حدة من خلال توفير الدعم اللازم لها للحصول على كافة المستلزمات والاحتياجات المطلوبة من أجل إتمام مشروع الأحلام، وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية بتوفير برنامج ريف الذي تمكن من مساعدة ودعم الكثير من صغار المزارعين ومربي المواشي في السعودية، حيث شجعهم على إكمال مشاريعهم والتقدم بها لأن الهدف من البرنامج هو التقدم بالناحية الزراعية ودعم جميع من ينضموا إليها.

ويحدد برنامج ريف شروط خاصة لقبول المستفيدين للحصول على الدعم الشهري من ريف، والذي كما ذكرنا قيمته غير ثابتة وتحدد حسب المشروع والفرد المتقدم ونوعية المواشي وقيمة معينة للدخل الشهري حيث أن أقصى قيمة لدخل الفرد الأعزب هي أربعة آلاف ريال أما المتزوج فإن أقصى قيمة هي ستة آلاف، ويتم الاستعلام عن برنامج ريف.

موعد توفير دعم برنامج ريف لشهر فبراير

يُوفر برنامج ريف دعمه الشهري لكافة المستفيدين بكل شهري في موعد غير محدد تقوم الهيئة بتحديده وتأكيده كل شهر، ويمكن للمستفيدين التأكد من حساباتهم البنكية من أجل ذلك، مما يعني أن دعم شهر فبراير لم يحدد إلى الآن ولكن هناك بعض الأخبار المتداولة حول إتاحته قبل العاشر من الشهر، وتأخذ الطلبات المقدمة من المستحقين والمزراعين على دعم برنامج ريف حوالي 60 يوماً.