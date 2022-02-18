رابط الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق المعاش عبر وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa

رابط الضمان الاجتماعي حيث يحتاج الكثير من الشعب السعودي إليه، وذلك حتى يتم معرفة الحسابات الشهرية ولمساعدة الأسر التي تحتاج إلى تمويلات لمواكبة الحياة هذا، وقد تم إطلاق برامج من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للمساعدة في ذلك، وقامت بتبني عدد كبير من الأسر الضعيفة مادياً، لذلك سنحاول شرح كل التفاصيل الخاصة بشأن ذلك.

رابط الضمان الاجتماعي

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق حملة الضمان الاجتماعي، والتي قام بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمساعدة الأسر في معرفة المعاش الخاص بهم، كما أنها ساعدت أسر جديدة في الحصول على هذه الأنواع من المعاشات، لذلك عليك اتباع الآتي حتى الحصول على الرابط الخاص بذلك عبر خدمة معاش الضمان .

يتم عمل حساب بسيط لمعرفة الدخل وذلك عن طريق معرفة دخل الأفراد المكونين للأسرة، ثم يتم تقسيمه إلى نصفين، والحساب الناتج تقوم الدولة بإضافته للمعاش.

مقارنة الحساب الناتج من العملية الحسابية السابقة مع حساب الإيجار لكل أفراد الأسرة حيث نجد كل فرد يحتاج إلى خمسمائة دولار شهرياً، لنجد أن الأسرة تحتاج إلى ألف ومائة دولار كل شهر.

الحد الأدنى للمعاشات لابد أن يكون بالتساوي مع المعاش الخاص بالبكالوريوس، ومن ثم يتم زيادة الراتب الخاص بالمعاش على ألا يزيد عن الحد الأدنى للرواتب.

قرار تحديد الحد الأدنى هو مسؤولية الوزارة ورئيس مجلس الوزراء.

بعد موافقة الوزارة على الطلبات، وبعد مرور شهر يتم إرفاق المعاش على الحساب الشخصي لكل فرد.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

إليك بعض الشروط الواجب توافرها حتى تكون من المستحقين للحصول على رابط الضمان، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

على الراغب في الحصول على ذلك أن يكون من المقيمين داخل المملكة، كما أنه لا بد أن يكون من الحاصلين على الجنسية الخاصة بالمملكة.

يتم استثناء عدد المرأة الغير سعودية متزوجة من رجل سعودي، المرأة المتزوجة من رجل ليس لديه الجنسية أو تم

تطليقها منه حتى وإن كان لديها أطفال حاصلين على الجنسية. بعض الأشخاص المعاقين، الأيتام.

أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم على المعاش لا يزيد عن 1100 ريال سعودي أي أن يقل عن الحد الأدنى.

استيفاء جميع اللوائح القانونية. وعدم امتلاك أي ممتلكات باهظة الثمن.

موعد نزول معاش الضمان

قامت الوزارة بدعم المواطنين المتقدمين للحصول على الرابط. فقد تم وضع الأموال الخاصة بالمجموعات الأولى في الحساب الخاص بكل فرد منهم. وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسائل عبر الهواتف الجوالة حتى يتم التعرف على ميعاد استلام الرواتب.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض رابط الضمان الاجتماعي، وقمنا بعرض شروط الحصول على الضمان الاجتماعي. كما عرضنا موعد نزول الرابط. وذلك حتى يحصل عدد كبير من السعوديين على المعيشة الكريمة.