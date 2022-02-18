نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية وأسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية هو السؤال الذي يشغل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية . حيث يبحث العديد من المواطنين عن أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء وتقسيط القيمة الخاصة بها . وذلك في حالة تراكم القيمة الخاصة بفواتير الكهرباء لأكثر من شهر . كما أتاحت شركة كهرباء السعودية بأن يتم استخراج فاتورة الكهرباء بالسعودية عبر موقعها الرسمي . ليتم دفع مبلغها بعدد أقساط محددة كما بجانب الخدمة الأخري الخاصة في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية وذلك يكون عبر تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء .والذي يتم تثبيته علي كافة الهواتف المختلفة ويشمل العديد من الخدمات بجانب فاتورة الكهرباء . تلك الخدمات المتعلقة بمعرفة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد بالسعودية . كما يمكن لكافة المواطنين معرفة كيف يتم تقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك ملكية . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي التفاصيل المتعلقة بفاتورة الكهرباء .

كيف يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية بموقع شركة الكهرباء

من خلال تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر رقم الحساب الخاص بالمواطن هي خدمة من خدمات الشركة السعودية للكهرباء . تلك الخدمة متعلقة بمعرفة قيمة آخر فاتورة كهرباء كما بجانب تلك الخدمة هناك خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية . وكيف يتم تقسيط المبلغ المستحق علي الفاتورة وتلك الخدمات يحصل عليها المواطنين بشكل مجاني . وفيما يخص تقسيط مبلغ فاتورة الكهرباء تم إتاحته من الشركة مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الخاصة بذلك الأمر والموضحة علي موقع الشركة . كذلك بجانب أن الشركة وفرت خدمة التواصل عبر الرسائل المرسلة من شركة كهرباء السعودية لكي ما يتم . معرفة القيمة الفعلية المطلوب دفعها لفاتورة الكهرباء . وهي تعتبر أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء والقيمة الخاصة بها .

كيف يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية عن المبلغ المستحق دفعه

لكافة المواطنين بالسعودية يمكنهم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية وذلك في حالة واحدة فقط وهي التراكم لعدة شهور لم يقم المواطن بدفع . قيمة فاتورة الكهرباء كما أن خطوة تقسيط فاتورة الكهرباء تتم بعد استخراج فاتورة الكهرباء بالسعودية . بشكل إلكتروني عبر موقع شركة كهرباء السعودية وبعد ذلك يقوم المواطن بدفع قيمة 50% من قيمة فاتورة الكهرباء دفعة كاملة . كذلك بجانب دفع المبلغ المتبقي من الفاتورة مع فاتورة الكهرباء اللاحقة للشهر الجديد

كيفية استخراج فاتورة الكهرباء بالسعودية

استعلام عن آخر فاتورة كهرباء بالسعودية برقم الحساب عبر تطبيق الكهرباء أو بتسجيل الدخول علي موقع شركة كهرباء السعودية . ومن ثم يتم استخراج فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني من موقع الشركة عبر طباعة نسخة عنها . بصيغة ملف PDF والتي يتم تقديم تلك النسخة للشركة لكي ما يتم دفع القيمة الخاصة بفاتورة الكهرباء .

دفع الفاتورة الإلكترونية عن طريق تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية

قامت شركة كهرباء السعودية بإطلاق خدمة الفاتورة الإلكترونية التي من خلالها يتم معرفة القيمة الحقيقة لفاتورة الكهرباء . كما يتم معرفة القيمة الفعلية عبر إرسال بريد إلكتروني للمواطن علي البريد الإلكتروني الخاص به . وتلك الخدمة مرتبطة أيضاً في استعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية المتعلقة ببعض الخدمات التالية :-

في حالة صدور فاتورة الكهرباء تقوم شركة كهرباء السعودية بإرسال الإشعارات لتعريف المواطن بقيمة الفواتير . كما أنه في حالة عدم استخراج فاتورة الكهرباء بالسعودية يكون ذلك مرتبط بأن الشركة قامت بفصل خدمة تيار الكهرباء . كذلك توفر الشركة خدمة أخري مرتبطة بالفاتورة الإلكترونية وهي تنبيه المواطن بفصل خدمة التيار الكهربائي في حالة التأخر عن دفع قيمة الفواتير كما عبر تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وقائمة الفاتورة الإلكترونية يقوم المواطن بدفع قيمة الفاتورة . ويتم إشعار المواطن بأن فاتورة الكهرباء قد تم دفعها من شركة كهرباء السعودية بإرسال رسالة نصية علي هاتفه .

خطوات الاشتراك في خدمات الفاتورة الإلكترونية

بعد أن أشرنا في بداية المقال كيف يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية والتعرف علي التفاصيل الخاصة بذلك . نتعرف علي خطوات الاشتراك في الفاتورة الإلكترونية والتي من خلالها يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد كالآتي :-

يقوم المواطن بتعبئة البيانات لعداد الكهرباء عن طريق تسجيل الدخول علي موقع شركة كهرباء السعودية .

. كما يقوم المواطن بتسجيل معلومات البريد الإلكتروني الخاصة به في الخانات المخصصة بموقع الشركة وذلك لاستقبال إشعارات فاتورة الكهرباء .

كذلك من الضروري أن يتم تسجيل رمز التحقق الذي يكون ظاهراً علي الصفحة الرئيسية بموقع الشركة .

في نهاية تلك الخطوات الخاصة بالاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية يتم الضغط علي زر “تسجيل” .

كيف يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية والتي تم توضيح المعلومات الخاصة بذلك الأمر وهي أن كافة المواطنين . يمكنهم تقسيط فاتورة الكهرباء وذلك بدفع قيمة 50% من قيمة الفاتورة الفعلية دفعة كاملة ومن ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي . وفقاً لضوابط تم وضعها من شركة كهرباء السعودية .