نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي وطريقة التسجيل في البوابة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي هي بوابة إلكترونية قد قام الديوان بتوفيرها لخدمة المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتسهيل عليهم في إنجاز طلباتهم في وقت قصير دون الحاجة إلي تضييع الوقت والمجهود بشكل إلكتروني، ويعد الديوان الملكي السعودي هو حلقة الوصل الأساسية بين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه – الله وبين الحكومة والمؤسسات، كما يعد الديوان هو المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة، كما تقوم البوابة بتوفير العديد من الخدمات الأخرى للمواطنين ومنها علي سبيل المثال تقديم الشكاوى ورفع المظالم وطلب مساعدات مالية أومنح أراضي من الديوان بشكل إلكتروني ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بالبوابة وطريقة التسجيل.

بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منحة ارض من الديوان الملكي، أما عن عملية التسجيل في البوابة الالكترونية للتواصل بين المواطنين وخادم الحرمين الشريفين فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي البوابة الرسمية للديوان الملكي السعودي.

يجب علي المستخدم الضغط علي أيقونة “ هنا للتسجيل “.

“. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية والاسم الأول واسم العائلة كما يتم كتابة اسم الأب واسم الجد.

يجب التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

يجب علي المواطن كتابة رقم الهاتف ثم إضافة البريد الالكتروني الخاص به.

يقوم المواطن من كتابة البريد الالكتروني مرة أخري للتأكيد.

يجب الآن كتابة كلمة مرور يسهل تذكرها ثم إعادة كتابة رقم المرور للتأكيد.

يتم كتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك.

يجب الضغط علي الشروط والأحكام بعد قارئتها بشكل جيد.

يتم الضغط علي أيقونة تسجيل.

وشدد الديوان على أن أي من المعلومات التي يتم تسجيلها عبر البوابة لا يتم مشاركتها مع جهة حكومية أو غير حكومية إلا بغرض خدمة المستخدم، مؤكدًا أنه ملتزم باحترام خصوصية المستخدمين وبحماية بياناتهم باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.

بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي

من خلال المقال يمكنك معرفة كتابة معروض طلب مساعدة مالية، من خلال البوابة الالكترونية يمكن لعديد من المواطنين التقدم بالطلبات أو الشكاوى الخاصة بهم وتلك الخدمات كالتالي: