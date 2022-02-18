تطبيق صحتي: طريقة حجز موعد للفحص الاستكشافي للطلاب

طريقة حجز موعد للفحص الاستكشافي للطلبة والطالبات عبر تطبيق صحتي هو ما قد بدأ بالفعل العديد من الطلاب بالبحث عنه خلال هذه الساعات القليلة بعد أن قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن آلية حجز موعد الفحص الاستكشافي لكافة الطلاب في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة السعودية للحفاظ على سلامة كافة الطلاب وذويهم وغيرهم من منسوبي التعليم، وسرعة التعامل مع الحالات المرضية قبل تفاقم الحالة.

الفحص الطبي الاستكشافي

وذكرت وزارة الصحة السعودية في تغريدة لها تم نشرها عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يفيد بأنه قد تم تحديد آلية جديدة من أجل اكتشاف الحالة المرضية لطلاب المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل سرعة معالجة حالة الطالب المرضية، وذك من خلال الفحص الاستكشافي للطلبة من خلال تطبيق صحتي الالكتروني التابع لوزارة الصحة السعودية.

تطبيق صحتي

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أطلقت تطبيق صحتي الالكتروني في فترة بداية انتشار وباء كورونا في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتقديم بعض الإرشادات والنصائح الطبية التي تساعد المصابين وذويهم في الحفاظ على صحتهم، والحصول على الأدوية التي خصصتها الوزارة كبروتوكول لعلاج مصابي كورونا، بالإضافة إلى النشرات الطبية، وغيرها من خدمات يقدمها تطبيق صحتي التابع للوزارة، الأمر الذي جعل التطبيق له أهمية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

طريقة حجز الفحص الاستكشافي للطلاب

ويمكن للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة الفحص الطبي الاستكشافي التي يقدمها تطبيق صحتي بالتعاون مع المدارس في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية.