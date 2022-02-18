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عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل؛ يبحث العديد من المواطنين في المملكة السعودية عن منصة الضمان الاجتماعي المطور للتسجيل والاستفادة من الدعم الشهري الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان المطور لذلك نقدم لكم في السطور التالية خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال موقع ثقفني.

منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل

يبحث العديد عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك للاستفادة من الدعم الشهري لذلك نقدم لكم خطوات التسجيل فيما يلي :

الولوج إلى منصة الدعم والحماية من خلال الرابط الرسمي الخاص بها. الضغط على تسجيل جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وغيرها. تدوين كلمة المرور. النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. سيتم إرسال رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الجوال قم بتدوينه في موضعه. النقر على تسجيل. قم بتسجيل الدخول برقم الهوية ورقم المرور. استكمال كافة البيانات المطلوبة. النقر على حفظ.

خطوات إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن إضافة التابعين المقيمين في نفس محل إقامة المستفيد عن طريق الخطوات التالية :

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية. الدخول إلى التابعين ثم النقر على إضافة تابع جديد. تحديد نوع القرابة موصي عليه أم قريب أم شريك سكن. بعد تحديد نوعه قريب. قم بتدوين المعلومات المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها. النقر على إضافة. سيتم دراسة الطلب والرد إن كان مؤهل أم لا. ففي حالة إن كان التابع مؤهل سيتم وضعه في قائمة التابعين لذلك لابد من تدوين كافة البيانات بشكل صحيح.

متى يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

قد يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد في بعض الحالات مثل:

في حالة إدخال بيانات غير صحيحة.

إذا تم التأخير عن تحديث البيانات الشخصية بعد إبلاغه بالتحديث مدة تزيد عن ثلاثين يوماً.

في حالة عدم استيفاء جميع شروط الضمان المطور الجديد.

إذا تم إثبات أنه قادر على العمل ولا يبحث عن عمل.

في حالة عدم الالتزام بخطة التأهيل التي وضعتها الوزارة.

عند وفاة المستحق.

إذا كان المستحق يقيم في أي دار إيواء.

في حالة عدم قبوله لعروض العمل والتدريب.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل، وخطوات إضافة تابع كما وضحنا الحالات التي يتم فيها وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور.