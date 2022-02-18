50 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان

50 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى المسموح بيه عند التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية ويصل تلك المبلغ بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط اللازمة ومنها توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من 6 أشهر لجميع العملاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص ولكن لا يشترط التمويل جهة العمل فمتاح التمويل الميسر النقدي لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة وعند التقديم عبر الأونلاين يتم الحصول على التمويل الميسر بدون رسوم وبلا كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة حتى سنتين على الأكثر بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي داخل أراضيها.

أهم شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء السعوديين

للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية لابد من تطابق كافة الشروط والمتطلبات الأساسية ومنها توفير فترة عمل مناسبة كذلك توفير دخل شهري مناسب لكل عميل متقدم سواء كان عميل أو غير عميل في مصرف الراجحي لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على تمويل إمكان مصرف الراجحي كما يلي بالتفصيل:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية وعمره يبلغ 25 عام على الأقل بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل.

الحد الأقصى المسموح بيه للتقديم الإلكتروني حتى سن 60 سنه لدى تمويل إمكان الراجحي.

كذلك لابد من توفير سجل ائتماني مناسب لكل عميل يريد التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان الميسر.

إيضًا لابد من توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة