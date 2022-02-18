التحقق من التأمين الطبي، حيث تعد خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال مجلس الضمان الصحي هي أحد أهم الخدمات في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة من التعرف علي صلاحية التأمين الخاصة بهم، من أجل قيامهم بالكشف الطبي أو تلقي العلاج بأحد المستشفيات أو العيادات أو صرف الأدوية أو للحصول علي الإجراءات الوقائية كالتطعيم وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، أو لإجراء الفحوصات المعملية والشعاعية ولإجراء العمليات المختلفة بأي من مستشفيات المملكة، حيث تشهد هذه الخدمة إقبالاً كبيراً في البحث بين جميع المواطنين، لذا سوف نوفر لكم رابط التحقق من التأمين الطبي.

التحقق من التأمين الطبي

مجلس الضمان الصحي قد أتاح إمكانية الحصول على أي معلومات حول التأمين الصحي سواء برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم الإقامة، ويتم ذلك من خلال خطوات إلكترونية سريعة، ويتم التعرف علي حالة التأمين الطبي بالخطوات التالية:

الدخول مباشرة الي رابط أداء الخدمة: مجلس الضمان الصحي.

يجب النقر علي قسم “الخدمات الإلكترونية” المتوفر في الصفحة الرئيسية.

من بين الخدمات التي يتم عرضها ثم اختيار النقر علي خدمة “الاستعلام عن تأمين صحي“.

النقر على الولوج إلى الخدمة.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو إدراج رقم الحدود في المكان المحدد لذلك.

إدخال رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة بالمكان المحدد له.

النقر علي “موافق”.

سوف تقوم المنصة بإظهار كافة البيانات التي تخص التأمين الطبي الخاص بالمستعلم وفق الرقم الخاص بالهوية أو الإقامة الذي تم إدخاله.

الاستعلام عن التأمين الطبي للزائرين

يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني، الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي وموعد التجديد والانتهاء، من خلال الخطوات الآتية: