إخفاء صورة النساء في أبشر، حيث يرغب العديد من الأفراد في معرفة خطوات إخفاء صورة السيدات في أبشر، حيث يرغب البعض في الحافظ على الخصوصية التي تخص كل سيدة علي حده، وذلك من أجل مراعاة كافة العادات والتقاليد المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن عدم كشف الوجه الخاص بالمرأة على الأفراد الأجانب، ومن أجل الحفاظ على خصوصية رغبة المستخدمين لخدمات منصة أبشر، عملت المنصة علي توفير هذه الخدمة التي تمكن جميع المستخدمين من التحكم في الخيارات التي تخص ظهور وجه المرأة أم إخفاءه، لذا سوف نوفر لكم من خلال موقعنا رابط إخفاء صورة النساء في أبشر.

إخفاء صورة النساء في أبشر

يستطيع صاحب حساب أبشر أن يقوم ببعض الخطوات من أجل إخفاء صورة النساء من خلال تطبيق أبشر أو من خلال الموقع الإلكتروني سواء كان ذلك للمرأة الزوجة أو للابنة، ويتم ذلك من خلال الإعدادات المتوفرة في تطبيق أبشر، وفيما يلي الخطوات:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط تطبيق أبشر من الجوال.

يجب تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

إدراج رمز التحقق المرئي الذي يتم إرساله إلى الجوال حتي يتم التحقق من المستخدم.

اختيار النقر علي قسم الخدمات الخاصة.

الولوج إلى قسم الخاص بالإعدادات في نظام أبشر.

الضغط على تبويب صور النساء.

يستطيع المستخدم أن يتحكم في ظهور صورة المرأة من خلال التطبيق من خلال هذه الخيارات: النقر علي إخفاء الصورة نهائيًا. النقر علي ضبابية الصورة. النقر علي إظهار الصورة.

وأخيرًا الضغط علي حفظ التغييرات.

كيفية تحميل تطبيق أبشر

يستطيع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق أبشر الإلكتروني من خلال هذه الخطوات: