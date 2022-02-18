الاستعلام عن نطاق كفيل بوزارة العمل الاجتماعية

الاستعلام عن نطاق كفيل، حيث توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خمات إلكترونية متعددة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن نطاق كفيل التي تهدف من خلالها الوزارة إلى تنفيذ مخططات القيادة السعودية والعمل على رفع نسبة توطين الأعمال، علي أن يتم ذلك بجميع قطاعات ومؤسسات العمل داخل المملكة، ومن الجدير بالذكر بأن تقييم النطاق الخاص بالمؤسسة أو للكفيل يتم من خلال بعض الفئات المحددة من العمال أو الموظفين، وتوفر الوزارة خمات الاستعلام عن نطاق المؤسسة أو الكفيل بواسطة الدلالات التي تخص الألوان المرتبطة بكل نطاق للمؤسسات أو الأشخاص الكفلاء، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نطاق كفيل.

الاستعلام عن نطاق كفيل برقم الإقامة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عملت علي توفير خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل بشكل إلكتروني من خلال رقم الإقامة الشخصي، وفق ما يتوفر لكل من النطاق المختلفة سواء كان ذلك (الممتاز، الأخضر، الأصفر، أو اللون الأحمر)، علي أن يتم التعرف علي تفاصيل نطاق الكفيل من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أداء الخدمة وهي وزارة العمل.

يجب أن يتم تسجيل الدخول من خلال إدراج اسم المستخدم الشخصي وكذلك كلمة المرور.

النقر علي أيقونة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل بالمملكة.

ثم الضغط علي خيار “خدمة نقل كفالة عامل وافد”.

يجب أن تتم إضافة جميع البيانات التي تتطلبها المنصة مثل رقم الإقامة وإدخال رمز التحقق في المكان الخاص بذلك.

وبهذه الخطوات سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بنطاق الاستعلام الذي يخص نطاق الكفيل.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم السجل

الاستعلام عن نطاق المؤسسة يتوفر الاستعلام عنه من خلال رقم السجل التجاري، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية: