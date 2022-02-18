تمويل سريع حتي لو عليك متعثرات | أصول للتمويل

تمويل سريع حتي لو عليك متعثرات، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن تمويل ميسر يعمل علي صرف تمويلات شخصية مع وجود التزامات أخري للعملاء في المملكة، حيث تعمل منصة شركة أصول الحديثة للتمويل علي منح تمويل شخصي للأفراد مع توفير مبالغ تمويلية أيضاً للشركات التي ترغب في الاستثمار، ويستطيع أي مواطن بالمملكة أن يحقق أحلامه الشخصية من خلال تقديم طلب للحصول علي مبلغ تمويل من شركة أصول، وتمنح الشركة قروضها الشخصية بناءً علي توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع العملاء عند تقديم الطلب، لذا سنوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل سريع حتي لو عليك متعثرات.

تمويل سريع حتي لو عليك متعثرات

حددت شركة أصول شروط عامة يجب توافرها في جميع العملاء الراغبين بتقديم طلب، حيث يتم الموافقة علي قرض سريع بعد توافر هذه الشروط:

أن يكون العميل أحد العاملين بقطاعات العمل الحكومية المدنية وكذلك بالقطاعات العسكرية “بدون كفيل”.

أن لا يقل الراتب الخاص بالعميل عن مبلغ 5000 ريال سعودي “بدون كفيل”.

الحد الأدنى للراتب الخاص بعملاء القطاع العسكري هو مبلغ 8000 ريال سعودي.

أن لا يكون العميل أحد المتعثرين مالياً بمبالغ مالية مرتفعة.

ألا يكون العمل مقيد ضده أي أحكام قضائية أو شيكات بدون توافر رصيد.

تشرط شركة أصول أن لا تقل خدمة العميل والكفيل عن مدة ثلاث شهور وذلك فى القطاع الحكومي، وأن لا تقل عن المدة الزمنية عن ستة شهور فى القطاع الخاص.

من شروط التمويل أن لا يقل العمر الخاص بالعميل والكفيل عن 21 عامًا ولا يتعدى عن 60 عامًا خلال استحقاق التمويل.

المستندات المطلوبة للتقديم

بإمكان جميع العملاء في المملكة العربية السعودية التقديم للحصول علي تمويل شخصي ميسر من منصة الشركة مع تقديم هذه المستندات:

يجب تقديم خطاب تعريفي موضح لكل من العميل والكفيل

يجب تقديم كشف حساب يكون معتمد من البنك خلال فترة ثلاث شهور سواء للعميل أو الكفيل.

تقديم مستند استقطاع للعميل علي أن يكون معتمد من البنك.

تقديم العنوان الوطني سواء للعميل أو الكفيل.

إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية لكل من العميل والكفيل.

كيفية التسجيل الإلكتروني بتمويلات أصول

يتطلب من كل عميل أن يقوم بتسجيل طلب إلكتروني للحصول علي تمويل سريع بدون بنوك من خلال تسجيل الطلب بهذه الخطوات: