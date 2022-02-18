نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتوقف معاش الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يتوقف معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، منذ انطلاق الضمان الاجتماعي المطور والإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية بشكل رسمي عنه، وتدور حول النظام الجديد للضمان الكثير من التساؤلات، مثل ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية رابط منصة الضمان الجديد، وطريقة التسجيل في الضمان الجديد، والعديد من الأسئلة الأخرى والتي تعرضنا لها في مقالات سابقة، لكن سوف نتحدث معكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني عن الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطاً يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل والاستفادة من دعم الضمان بنظامه الجديد، وكانت الوزارة حريصة وهي تقوم بوضع هذه الشروط على أن يصل الدعم لمستحقيه الفعليين حتى يؤتي ثماره المرجوة منه، بحيث يعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر فقراً ومتوسطة الدخل، كما يهدف النظام الجديد إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحويل الشباب والقادرين على العمل من مستحقي للدعم ومحتاجين للمساعدة إلى أصحاب مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، والحصول على فرصة عمل مناسبة تغنيهم عن الحاجة لدعم الضمان.

متى يتوقف معاش الضمان الاجتماعي

هناك حالات حددتها وزارة الموارد البشرية بسببها يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وهذه الحالات سوف نبينها لكم في من خلال السطور القادمة.

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا تبين لوزارة الموارد البشرية أن البيانات والمستندات المقدمة غير صحيحة.

عدم تحديث البيانات في الوقت المحدد والمدة المسموح بها وهي 30 يوم من تاريخ تلقي رسالة التحديث.

إذا لم يلتزم المستفيد بخطة التأهيل الموضوعة.

عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن فرصة عمل مناسبة أو عدم الجدية في التسجيل في منصات العمل التابعة للوزارة.

عند إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.

عند تنازل المستحق عن معاش الضمان برغبته الشخصية.

في حال وفاة المستحق للمعاش.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم إقامة كاملة ودائمة داخل المملكة، وعند تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لوزارة الموارد البشرية، وعند الالتزام بخطة الوزارة الخاصة بالتأهيل والتدريب بخصوص القادرين على العمل، كما يشترط أن يكون دخل الفرد أو الأسرة المستحقة للدعم أقل من الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان، ألا يكون مقيماً في أحد دور الإيواء وألا يكون قادر مادياً ويمتلك أصول ذات قيمة عالية.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد

يتم التسجيل في الضمان الجديد إلكترونياً بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وتعبئة كافة البيانات المطلوبة وإرسال كافة المستندات اللازمة والنقر على إرسال الطلب.