مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل الدراسية 1443

حدّدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل الدراسية 1443هـ، وذلك لتنظم الإدارات التعليمية المختلفة الجداول الخاصة بها، التي تراعي أعداد الطّلاب والطالبات والإجازات في جميع المدارس والجامعات، فيما يأتي ذلك في ظل اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، ليتبقى فصلا دراسيا واحدا على انتهاء العام الدراسي الذي شهد نظامًا جديدًا يعتمد لأول مراة في المملكة على ثلاثة فصول دراسية وليس فصلين فقط.

مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل 1443

وننشر مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل الدراسية 1443هـ، خدمة للطلاب والطالبات والمعلمين في جميع أنحاء المملكة، والتي تأتي على النحو التالي:

بدء الاختبارات للمواد العملية والشفهية والتقويم التكويني 26 رجب 1443 الموافق 27 فبراير 2022.

وتبدأ الاختبارات التحريرية في 3 شعبان 1443 الموافق 6 مارس 2022.

أمّا نهاية الامتحانات التحريرية سيكون يوم الخميس الموافق 7 شعبان 1443 الموافق يوم 10 مارس 2022.

إجراءات الاختبارات النهائية للترم الثاني 1443

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، إجراءات وشكل الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية 1443، وهي كالتالي:

الاختبارات الشفيهّة والعمليّة تكون خلال أيام الدراسة.

والاختبارات التحريريّة تكون حضوريًّا.

تقسيم الطلاب لعددٍ من المجموعات خلال اليوم.

إجراء الاختبارات في جلسة واحدة ولا تزيد على مادتين.

جدول التقويم الدراسي في السعودية 1443

وكانت وزارة التعليم في المملكة قد أصدرت جدول التقويم الدراسي الذي يوضح الخُطّة الزّمنية لجميع المدارس والجامعات، وهو على النحو التالي: