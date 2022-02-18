نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي للأفراد عبر البنك السعودي بشروط ميسرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للأفراد عبر البنك السعودي بشروط ميسرة - ثقفني
يقدم البنك السعودي للاستثمار التمويل الشخصي للأفراد، بشروط بسيطة وميسرة ، حيث يتم توزيعها على جميع المقيمين في المملكة. مع بعض الخصائص والمزايا الهامة ، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى من أجل الحصول على التمويل الشخصي، فيما يلي مزايا المنتج مضاف إليها الشروط والتسجيل عليه والفئات المشمولة.
التمويل الشخصي للأفراد
- التمويل الشخصي الجديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد رسميًا من قبل مجلس إدارة البنك الشرعي
- يمكن إعادة التمويل إذا تم سداد نسبة مئوية من التمويل السابق
- يقدم تمويلًا إضافيًا من البنوك الاستثمارية السعودية يمكن للعملاء الحصول عليه بعد رفع الوظيفة
- تمويل شخصي بدون كفيل
- يمكن للمقيمين الحصول بسرعة على مبلغ التمويل في نفس اليوم
- إمكانية الإعفاء من الديون في حالة الوفاة أو المرض الخطير مثل العجز الكلي – لا قدر الله.
مزايا تمويل البنك السعودي
- تتراوح قيمة القروض الشخصية من البنك السعودي للاستثمار بين 50،000 و 500،000 ريال سعودي. هذا بالنسبة للمقيمين
- فترة سداد أقساط لا تزيد عن خمس سنوات
- يوفر خيار تحويل الديون عروض تمويل من البنك السعودي للاستثمار.
رابط الحصول على منتج تمويل الأفراد للمقيمين
- يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى تمويل البنك السعودي للاستثمار وطلب رسالة إخبارية من خلال إحدى أدوات الاتصال في صفحة البنك السعودي للاستثمار.
- بعد ذلك يطلب البنك بعض المستندات الشخصية موضحة كالتالي:
- خطاب تعريف من جهة العمل يوضح البدل والراتب الأساسي وتاريخ التقديم وتاريخ بدء العمل وقيمة المستحقات عند نهاية الخدمة
- يجب إحضار نسخة من تصريح الإقامة ، إذا كان ساري المفعول ، نسخة من جواز السفر
- كما يجب تفعيلها وختمها من قبل موظفي البنك بعد مراجعة النسخة الأصلية
- أكمل نموذج طلب مساعدة المقيمين
- إحضار خطاب تحويل رواتب مع المستحقات المالية وإنهاء الخدمة وتاريخ بدء التحويل وتصنيف الجهة في وزارة العمل من خلال برنامج نطاقات ورقم حساب الرواتب والتوقيع النهائي.
- يجب أيضًا ختم كشوف الحساب للأشهر الثلاثة الماضية من قبل البنك السابق
- أخيرًا ، تقديم خطاب تخليص من البنك ، بشرط أن يكون ساري المفعول.
شروط الحصول على تمويل المقيمين
- يجب على المتقدمين للحصول على هذا التمويل أن يكونوا مقيمين في المملكة
- أن لا يقل راتبه الأساسي عن 10،000 ريال
- عمل مستقر لمدة سنة واحدة على الأقل
- يجب أن يتراوح عمر الرجال والنساء بين 23 و 60 عامًا
- يعمل الموظف لدى إحدى الشركات والمؤسسات المعتمدة من البنك السعودي للاستثمار.
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