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التمويل الشخصي للأفراد عبر البنك السعودي بشروط ميسرة

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عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للأفراد عبر البنك السعودي بشروط ميسرة - ثقفني

يقدم البنك السعودي للاستثمار التمويل الشخصي للأفراد، بشروط بسيطة وميسرة ، حيث يتم توزيعها على جميع المقيمين في المملكة. مع بعض الخصائص والمزايا الهامة ، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى من أجل الحصول على التمويل الشخصي، فيما يلي مزايا المنتج مضاف إليها الشروط والتسجيل عليه والفئات المشمولة.

التمويل الشخصي للأفراد

  • التمويل الشخصي الجديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد رسميًا من قبل مجلس إدارة البنك الشرعي
  • يمكن إعادة التمويل إذا تم سداد نسبة مئوية من التمويل السابق
  • يقدم تمويلًا إضافيًا من البنوك الاستثمارية السعودية يمكن للعملاء الحصول عليه بعد رفع الوظيفة
  • تمويل شخصي بدون كفيل
  • يمكن للمقيمين الحصول بسرعة على مبلغ التمويل في نفس اليوم
  • إمكانية الإعفاء من الديون في حالة الوفاة أو المرض الخطير مثل العجز الكلي – لا قدر الله.

مزايا تمويل البنك السعودي

  • تتراوح قيمة القروض الشخصية من البنك السعودي للاستثمار بين 50،000 و 500،000 ريال سعودي. هذا بالنسبة للمقيمين
  • فترة سداد أقساط لا تزيد عن خمس سنوات
  • يوفر خيار تحويل الديون عروض تمويل من البنك السعودي للاستثمار.

رابط الحصول على منتج تمويل الأفراد للمقيمين

  • يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى تمويل البنك السعودي للاستثمار وطلب رسالة إخبارية من خلال إحدى أدوات الاتصال في صفحة البنك السعودي للاستثمار.
  • بعد ذلك يطلب البنك بعض المستندات الشخصية موضحة كالتالي:
  • خطاب تعريف من جهة العمل يوضح البدل والراتب الأساسي وتاريخ التقديم وتاريخ بدء العمل وقيمة المستحقات عند نهاية الخدمة
  • يجب إحضار نسخة من تصريح الإقامة ، إذا كان ساري المفعول ، نسخة من جواز السفر
  • كما يجب تفعيلها وختمها من قبل موظفي البنك بعد مراجعة النسخة الأصلية
  • أكمل نموذج طلب مساعدة المقيمين
  • إحضار خطاب تحويل رواتب مع المستحقات المالية وإنهاء الخدمة وتاريخ بدء التحويل وتصنيف الجهة في وزارة العمل من خلال برنامج نطاقات ورقم حساب الرواتب والتوقيع النهائي.
  • يجب أيضًا ختم كشوف الحساب للأشهر الثلاثة الماضية من قبل البنك السابق
  • أخيرًا ، تقديم خطاب تخليص من البنك ، بشرط أن يكون ساري المفعول.

شروط الحصول على تمويل المقيمين

  • يجب على المتقدمين للحصول على هذا التمويل أن يكونوا مقيمين في المملكة
  • أن لا يقل راتبه الأساسي عن 10،000 ريال
  • عمل مستقر لمدة سنة واحدة على الأقل
  • يجب أن يتراوح عمر الرجال والنساء بين 23 و 60 عامًا
  • يعمل الموظف لدى إحدى الشركات والمؤسسات المعتمدة من البنك السعودي للاستثمار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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