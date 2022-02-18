إيداع بلا كفيل 100000وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط على 60 شهر

إيداع فوري وسريع وأيضاً بدون كفيل حيث يستطيع المواطن السعودي الحصول على قرض بقيمة مالية ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية والتى تقدم العديد من المنتجات التمويلية الميسرة والتى تسهل على المواطن السعودي فى توفير احتياجاته المختلفة ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على أهم مزايا تمويل شركة التيسير وأيضاً طريقة الحصول على التمويل.

إيداع بلا كفيل 100000 بدون تحويل الراتب لدى التيسير

شركة التيسير للتمويل بالسعودية هى إحدى الشركات المالية المعتمدة بالسعودية والتى تقدم حلول تمويلية متنوعة وأيضاً بأقساط شهرية ميسرة ومرنة فيتميز تمويل التيسير بالآتي

تمويل التيسير يتميز بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأن العميل يتمكن من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً قرض شركة التيسير بأنه يتم إيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة من طلب التمويل.

تمويل شركة التيسير أيضاً يتميز بأن العميل يستطيع تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

كما يتميز التمويل لدى التيسير بهامش ربح تنافسي وأيضاً ثابت طوال فترة التمويل.

يمتاز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

كما أن القرض الشخصي من شركة التيسير لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط تمويل شركة التيسير بالسعودية

أتاحت شركة التيسير للتمويل قرض شخصي فوري اونلاين وأيضاً بدون أى ضمانات ولكن وضعت شركة التيسير عدد من الشروط ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون العميل طالب التمويل سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند طلب التمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

طلب التمويل الشخصي لدى التيسير

متاح الآن طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير اونلاين وخلال 24 ساعة فقط يستطيع العميل من إيداع مبلغ التمويل كما يمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وطلب التمويل.