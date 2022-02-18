نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصه القيادة والسير الكترونيا بخطوات كل خدمه عبر موقع ابشر ومعرفه جميع الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصه القيادة والسير من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن الخدمات الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية أيضا التي تسال عنها الكثير والتي يستخدمها السعوديين. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية الاعتراضات والتسويات علي مخالفات العمل الكترونيا من موقع وزاره الموارد البشرية وخطوات الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد السجل التجاري الكترونيا بالخطوات الصحيحة ومعرفه الرسوم التي أعلنت عنها وزاره التجارة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمات بالتفصيل ومعرفه شروط كل خدمه بالتفصيل. كما سوف نقوم أيضا بشرح طرق وخطوات الحصول علي كل خدمه بخطواتها الصحيحة الكترونيا من الموقع الرسمي للمنصة من خلال هذه المقالة.

تجديد رخصه القيادة

أعلنت المنصة عن الخدمه والتي تمكن المواطنين من تجديد رخصهم عبر الموقع الرسمي للمنه. كما أعلنت المنصة أيضا عن الرسوم المتعلقة من الخدمه وهي 40 ريال لرخصه القيادة الخاصة و 200 ريال لرخصه سير الدرجات النارية لمده 10 سنوات.

شروط تجديد رخصه القيادة

كما تم الإعلان أيضا عن اهم شروط الخدمه والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الأتي:

الخدمه مقتصره علي الرخص الخاصة ورخص الدرجات النارية فقط.

تسديد رسوم الخدمه والمخالفات المرورية إن وجدت.

الفترة المتبقية من صلاحيه الرخصة اقل من 180 يوم.

وجود فحص طبي معتمد من احد المراكز الطبية المعتمدة.

خطوات تجديد رخصه القيادة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن خطوات الخدمه والتي نوضحها من خلال الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر وتسجيل الدخول. الضغط علي خدماتي ثم اختيار خدمات. اختيار المرور ثم تجديد رخصه القيادة.

تجديد رخصة سير

كما أعلنت المنصة عن خدمه تجديد رخصه سير الكترونيا أيضا والتي تمكن الأفراد من تجديد رخصهم الخاصة بهم الكترونيا. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم الخدمه وهي 100 ريال لكل سنه.

شروط تجديد رخصه سير

كما أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في الخدمه والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

يجب وجود وثيقه تامين ساريه علي المركبة.

إحضار شهاده فحص فني ويجب أن تكون ساريه.

تسديد رسوم الخدمه ومخالفات التأخير إن وجدت.

أن لا تقل فتره صلاحيه الرخصة عن 180 يوم.

خطوت تجديد رخصه سير

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمه: