الاستعلام عن الدعم الريفي إلكترونيا 2022

الاستعلام عن الدعم الريفي ، يرغب العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة خطوات البحث عن الدعم الريفي برقم الهوية. يريدون معرفة أهليتهم وحقوقهم في الدعم. مشروع الشعاب المرجانية هو أحد البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر المنتجة وتشجيع ودعم إنتاج المحاصيل. الزراعة والإنتاج الزراعي ضمن رؤية المملكة 2030، يتم تنفيذ البرنامج على أساس النتائج التأهيلية الشهرية للدعم من منصة ريف بنسبة 10٪ من إجمالي رأس المال المسجل في البيانات الطبية بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للدعم للمستفيدين قيمة رأس المال من المشروع ، وبالتالي فإن المبلغ الأقصى السنوي هو 54000 ريال سعودي.

الاستعلام عن الدعم الريفي

أعلنت منصة Reef عن خطوات الاستعلام عن دعم Reef برقم الهوية عبر حسابها الرسمي على Twitter على موقع التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر في الخطوات التالية:

يجب على المستفيدين زيارة البوابة الإلكترونية لمنصة Reef .

. أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك في المربعات المعنية.

انقر فوق الزر تسجيل الدخول وحدد الخدمات الإلكترونية.

سيطلب البرنامج رقم هوية ، يجب كتابته في الحقل المخصص له على الموقع.

انقر فوق زر البحث لعرض التفاصيل والنتائج.

ما هي معايير دعم الريف والحصول عليه

لقد أوضحت المنصة منذ فترة طويلة أنه ليس كل المتقدمين مؤهلين للحصول على الدعم الريفي ما لم:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدمون ممارسين في أي مهنة زراعية تم تحديدها مسبقًا بواسطة البرنامج ويجب أن يؤدوا واجباتهم شخصيًا. أن يكون من سكان المنطقة الإدارية المشمولة بالدعم. يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن التمويل عن 21 عامًا. يجب ألا يتجاوز إجمالي الراتب الشهري 6000 ريال سعودي.

هل يتعارض دعم الريف مع التأهيل الشامل

المستفيدون المؤكدون من الاستعادة الشاملة ليسوا مؤهلين للحصول على دعم من برنامج الاستدامة الريفية كما نعلم أن برنامج Reef يستهدف المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتلقى المستفيدون من الأسر المنتجة دعمًا بقيمة 10٪ شهريًا بناءً على نتائج الأهلية رأس المال المسجل في الطلب بيانات للحفاظ على إجمالي دعم المستفيدين بما لا يتجاوز قيمة إجمالي رأس مال المشروع بحد أقصى 54000 ريال سعودي في السنة. في هذه المقالة ، سنخبرك قليلاً عن برنامج الشعاب المرجانية والأهداف المستقبلية التي يسعى إليها.