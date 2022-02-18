مزايا تمويل سيارتك من إمكان الميسر للمواطنين

مزايا تمويل سيارتك من إمكان الميسر للجميع في المملكة، إن منصة إمكان تقدم تمويل ميسر للحصول علي سيارتك المفضلة، فهذا التمويل عبارة عن تمويل تأجيري للسيارات ينتهي بامتلاك السيارة، وذلك التمويل من أهم مميزاته أنه متاح لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية من المواطنين، كما أن ذلك التمويل يعد من أهم التمويلات التي تساعد في تحقيق أحلام المواطنين في المملكة، فإن المنصة تمنح المواطنين خدمات مميزة بعد امتلاك السيارة، فهناك متطلبات أو شروط ذكرتها المنصة لابد من توافرها في كل مواطن ليتمكن من الحصول علي التمويل، فيجب علي جميع المواطنين القيام بمتابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني للاطلاع علي كل ما هو جديد.

مزايا تمويل سيارتك من إمكان

أحصل علي تمويل امتلك سيارة من إمكان والاستفادة من مزايا التمويل وهي كالتالي:

تمويل يتفق مع شريعة الإسلام. تصل أقصى فترة لسداد التمويل إلي ستون شهر أي خمس سنوات. تيسر المنصة كافة إجراءات الحصول علي التمويل. قيمة التمويل الميسر للسيارة تصل إلي مليون ريال سعودي. يتيح خدمات للمواطنين بعد إتمام عملية البيع للمركبة. لا يطلب التمويل من المواطن المستفيد القيام بتحويل الراتب للبنك سواء الراجحي أو أي بنك أخر. التمويل يكون فوري وفقا لأهلية المواطنين. تقدم المنصة تأميل شامل طول فترة الحصول علي التمويل. أقل قيمة لراتب المواطن المستفيد من التمويل تصل إلي 1900 ريال سعودي.

خطوات تقديم طلب شراء للسيارة من المنصة

هناك عدة طرق ميسرة للحصول علي التمويل، يمكن الحصول علي التمويل من خلال القيام بزيارة احد مقرات الوكلاء ومستشارين المبيعات للتمويل، أو القيام بالاتصال علي الرقم الموحد المجاني لخدمة عملاء المبيعات 920011038، وهناك طريقة أخري وهي التقديم الإلكتروني وتكون كالتالي: