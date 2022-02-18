طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022 ، في المملكة العربية السعودية يمكن للمواطنين التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير خدمات الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، وهو الأمر الذي يعمل على توفير الوقت والجهد اللازمين لتقديم طلبات الحصول على المعاش الضماني للفئات الأكثر احتياجًا من المجتمع السعودي في إطار التحديثات التي أدخلتها على النظام.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

المقصود من أهلية الضمان الاجتماعي هو استحقاق الشخص أو الأسرة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين من الفئات الأكثر استحقاقًا، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد برامج الدعم التي تقدمها السلطات الحكومية لأبناء الشعب السعودي من غير القادرين لمساعدتهم على تحمُّل الأعباء الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المملكة العربية السعودية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية التي أثرت على العديد من الفئات في المجتمع السعودي، ويهدف النظام الجديد إلى عدم الاقتصار على تقديم الدعم المالي فقط، وإنما يعمل البرنامج على مساعدة القادرين على العمل على الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يتم تنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة التأمين الإلكتروني التي تحمل اسم الدعم والحماية الاجتماعية. بخصوص التطبيق ، والاستعلام عن المدفوعات في حال القبول وبدء استلام المعاش الشهري والعديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، ويمكن الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب للمستخدم فيها ، ومن ثم مراجعة الخدمات المتوفرة على المنصة وتحديد الخدمة المطلوب الحصول عليها.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني وعبر قنواتها الإعلامية الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ، أن من تنطبق عليهم شروط الحصول على الضمان الاجتماعي يمكنهم تقديم طلب عبر منصة الوزارة للحماية ودعم المجتمع ، من خلال تسجيل البيانات و تقديم الطلب ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: