نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج قياس في المملكة العربية السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن نتائج قياس في المملكة العربية السعودية 2022 ، تتم الاستفسارات حول نتائج قياس 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس. لا يحتاج الطالب للذهاب إلى مقر المركز الوطني للقياس من أجل الحصول على الاختبار سواء كانت اختبارات القبول الجامعي أو الاختبارات المهنية أو اختبارات اللغة أو المهارات ، وهي الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس للسعوديين. والمرأة السعودية من بين متطلبات الدراسة الجامعية أو التوظيف في مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية.

المركز الوطني للقياس

المركز الوطني للقياس والتقويم هو أحد المراكز التعليمية المتخصصة في المملكة العربية السعودية والذي تم إنشاؤه عام 2000 م. ومن خلاله يتم تقديم العديد من اختبارات التحصيل العلمي للطلاب المتقدمين للدراسات الجامعية وكذلك الاختبارات المهنية المتخصصة في مختلف المجالات. يعمل المركز على توفير معايير تعليمية ومهنية تعمل على تحقيق العدالة ورفع الكفاءة في المؤسسات الاجتماعية ، وكذلك الاستشارات والدراسات ، ويهدف المركز إلى تطوير طرق القياس التربوي على مختلف المستويات التعليمية ، كما يقوم بإعداد الاختبارات والتراخيص المهنية لمخرجات التعليم العالي ، ويهدف أيضًا إلى قياس مؤشرات التعليم والإنجاز للعمل على رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة والعمل على نشر ثقافة القياس والتقويم في مختلف الأوساط الاجتماعية والتعليمية.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس

يقدم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب خدمة الاستعلام عن النتائج التي تم إجراؤها في المراكز التابعة للمركز سواء الاختبارات التعليمية أو الاختبارات المهنية ، حيث يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً ، والاستعلام هو يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز القياس.

تسجيل الدخول بحساب قياس عبر:

اكتب رقم السجل المدني.

أدخل كلمة المرور.

حدد الخيار أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إلى نتائج الخدمة من الصفحة الرئيسية.

اختر الاختبار الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.

يتم عرض نتيجة الاختبار على المستفسر.

رقم قياس الموحد

يقدم مركز القياس خدمة الاتصال من خلال الرقم الموحد 920033555 والذي من خلاله يمكن التواصل مع جميع المستفيدين من خدمات المركز سواء كانت اختبارات تعليمية أو اختبارات مهنية ، ويتم الرد على المكالمات خلال ساعات العمل الرسمية فقط والتي تم الإعلان عنها على النحو التالي: