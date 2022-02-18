آلية معرفة استحقاق الدعم السكني وزارة الإسكان

معرفة استحقاق الدعم السكني تعتبر واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفيرها إلى المستفيدين من دعم الإسكان الجديد سواء قطع أراضي مجانية أو الحاصلين على وحدات سكنية أو من تقدموا بطلب للحصول على فلل سكنية في مناطق متفرقة داخل المملكة العربية السعودية فمن خلال رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية يمكن معرفة توزيع أراضي سكني كما يحق للمستفيدين الاستعلام عن طلب منح أراضي مجانية ولكن هذا سيكون بعد تقديم أوراق ومستندات ثبوتية من أجل حجز أرض مجانية في أي مدينة.

معرفة استحقاق الدعم السكني

يسأل العديد من المواطنين هل أنا مستحق في سكني بعد أن يقوم بتقديم الطلب أو حتى قبل ذلك، ولهذا سهلت الوزارة على المواطنين ووفرت رابط معرفة استحقاق الدعم السكني كما قامت بإطلاق شروط استحقاق الدعم السكني داخل جميع المنتجات المتوفرة من خلال المنصات الرسمية، فأما عن رابط الإسكان استعلام عن حالة الطلب وغيره من المعلومات فإنه يتم وفق التالي:

ستقوم بإجراء زيارة إلى رابط منصة سكني وتسجل الدخول برقم الهوية الوطنية (sakani.housing.sa).

بعد الدخول والنجاح في الخطوة الأولى، ستبدأ في الخطوة الثانية والتي تتمثل في النقر على الملف الشخصي واختيار استعلام برقم الهوية.

والانتظار حتى تظهر جميع التفاصيل المطلوبة.

شروط استحقاق الدعم السكني

وقامت الوزارة بتخصيص الشروط المطلوبة لكافة المنتجات عند تسجيل المواطنين للحصول على وحدة سكنية أو أراضي، ووفرت أيضًا عدد من الشروط والضوابط العامة لكي تسهل على المواطنين فأما عن العام من تلك الضوابط فهو: