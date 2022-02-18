نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء المديونية البنك سامبا ورقم طلب التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء المديونية البنك سامبا توفر للعملاء الراحة والأمان، حيث أنها من أفضل الفرص التي أعطاها البنك في حالة تعثر سداد القروض الشخصية الصادرة عن البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية، فقام البنك بإطلاق حلول تسوية قرض متعثر وقام بتوفير رقم بنك سامبا للقروض في ضوء تسهيلات بنك سامبا لاستقطاب عملاء جُدد من كل مكان للاستعلام والاستفسار عن تفاصيل التمويل الشخصي للمتعثرين في سداد القروض وسوف نوفر لكم رابط سامبا تمويل وطريقة الطلب.

شراء المديونية البنك سامبا

هناك تعثرات مالية تواجه مستفيدي القروض في المملكة، لهذا كان ينبغي أن يكون لها حلول، وبدلًا من اللجوء إلى المؤسسات الحكومية للحصول على إعفاء من القروض وقد يطول الأمر قليلًا للرد عليك، أو يتم رفض طلبك بسبب عدم تحقق الشروط فيمكن استبدال هذا الحل بالحصول على فرصة شراء المديونية البنك سامبا والتي تتم بمميزات هائلة من بينها:

التوافق مع الأحكام الإسلامية، وسرعة تلبية رغبات العملاء ومتطلباتهم بتسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل.

بإمكان المستفيد استخراج القروض بقيمة مليون ونصف مليون ريال سعودي، وسداد الأقساط والدفعات الشهرية على فترة وصلت إلى خمس أعوام.

لا تحتاج إلى كفيل من أجل القبول في هذا الحل التمويلي، ويمنحك البنك أيضًا التأمين التكافلي.

الاستفادة من الحصول على التمويل الإضافي، والحصول على بطاقة ائتمانية من خلال البنك أثناء فترة السداد.

شروط الأهلية لشراء المديونية سامبا

ويعتبر هذا الحل من أبرز وأفضل الحلول المتوفرة لصالح كل من الوافد الحاصل على جنسية غير سعودية وأيضًا المواطن الحاصل على الجنسية الذي لديه بطاقة هوية وطنية، بشرط ألا يكون عمره أقل من 18 سنة عند تقديم النموذج، والوافد أيضًا لابد ألا يكون سنه أقل من 21 عام، ورواتب الجميع ينبغي ألا تقل عن 2500 ريال سعودي.

رقم بنك سامبا للقروض

وحتى يتم قبول طلبك ينبغي أن تسعى إلى الحصول على الحل التمويلي في ضوء الإجراءات التي قام البنك بتقديمها، ويمكن الاستعلام عن شتى الخطوات عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء من أي مكان في المملكة وذلك على رقم 8001242000.