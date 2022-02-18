عروض أسواق العثيم بالسعودية ليومين الجمعة والسبت بادر بالحصول على الخصومات تصل إلى 50٪

يتميز أسواق العثيم بعروض وخصومات مستمرة دائماً وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل العملاء، واليوم يخصص خصومات هائلة تصل إلى 50٪ ومنتجات مجاناً هذا العرض ساري لمدة يومين فقط الجمعة والسبت بادر بالحصول على العروض والأستمتاع بالخصومات.

عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية:

متواجد بداخل العرض قدر الضغط كوولين كهربائي ساعة (8 لتر) سعره قبل العرض 419 ريال سعودي وبعد العرض 249 ريال سعودي، لعمل اشهى الماكولات بطريقه صحيه وفي بعد دقائق.

متاح الأن طقم طقوم واي متكون من ثمان قطع بمقاسات مختلفه زائد هديه مجانيه كل ذلك بخصم 35٪ فأصبح سعره بعد الخصم 115 ريال سعودي.

متوفر ايضاً في قسم المفروشات عرض على بطانية كاسة بونيتا (220×240 سم)، وزن 6 كيلو سعرها قبل العرض 179.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 124.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض ايضا شاشة اور ال دي 43 بوصة، عاليه الجودة والوضوح يتواجد بها العديد من التقنيات الحديثه سعرها قبل العرض 999 ريال سعودي وبعد العرض 649 ريال سعودي.

لا غنى عن موجود الميكرويف بداخل المنزل واليوم هايبر بنده اخص عليه خصم هائل يصل إلى 20٪ ميكرويف مقدم من شركه السيف سعة( 20 لتر) سعره بعد الخصم 299 ريال سعودي، تمام متاح أيضاً فرن كهربائي مقدم من شركة كيون سعه (45 لتر) لعمل أشهى الماكولات في وقت قليل و بجوده عاليه وضمان النضج، سعر قبل العرض 460 ريال سعودي وبعد العرض 269 ريال سعودي.

متواجد بالعرض أيضاً قدر الضغط ايبو جرانيت متوفر بمقاسات مختلفة، الاول سعة (9 لتر) بسعر 124.95 ريال سعودي، والثاني سعة (11 لتر) بسعر 144.95 ريال سعودي.

بادر بالحصول على العرض خلاط فيليبس مع مطحنة بسعر 99 ريال سعودي فقط، هذا العرض ساري لمدة يومين فقط.

يوجد بداخل العرض خصم يصل إلى 20٪ على قدر ضغط مقدم من شركة ترست، متاح بسعة (7 لتر) سعره بعد الخصم 75 ريال سعودي، ومتوفر بسعة (9 لتر) بسعر 85 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: