وزارة الصحة وصرف أكثر من 60 مليون جرعة لقاح كورونا

واصلت وزارة الصحة السعودية إطلاق تحذيراتها المستمرة للمواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات والإجراءات الوقائية المعمول بها، من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، في الوقت الذي أعلنت فيه عن وصول الجرعات المعطاة من اللقاحات المعتمدة إلى أكثر من 60 مليون جرعة تم صرفها في جميع أنحاء المملكة، بالتزامن مع بدء صرف الجرعة التنشيطية الثالثة المعززة لمناعة الجسم ضد الوباء ومتحوراته المختلفة.

الصحة ولقاحات كورونا

كما طالبت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالحصول على الجرعة الثالثة التي أصبحت شرط أساسي لظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، ويتم التسجيل عبر تطبيق توكلنا، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وتحمي من مخاطر الفيروس، وحثت الجميع للمسارعة بتلقي اللقاحات المستحقة، وهو ما يساعد بشكل كبير على انخفاض أعداد الإصابات الجديدة التي واصلت انخفاضها إلى 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 735958 حالة، مع العلم أن الإصابات خلال الفترة الماضية كان عدد قد تخطى حاجز الـ 5000 حالة.

وتحذير من أوميجا 3

ومن ناحية أخرى، حذر بعض الأطباء من حصول الأطفال على أوميجا 3، لما يحمله من عدد من المخاطر على الأطفال والذي يتم تناوله على هيئة حبوب، لاسيما أنه حمض دهنى، وجدت دراسات طبية أن الإسراف في تناوله له علاقة مباشرة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين أنه يوجد بجانب أوميجا 6 في بعض الوجبات الغذائية التي ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان، مثل الأسماك والمكسرات ومعظم البقوليات، فمقدار احتياج الطفل من أوميجا 3 هو 100 جرام من السمك أو حجم قبضة اليد من المكسرات.

والعمل بالاشتراطات الجديدة

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بناءً على ما تم رفعه من وزارة الصحة والجهات المعنية لمواجهة والحد من انتشاء وباء كورونا المستجد، بدء تطبيقات الاشتراطات الجديدة على القادمين من وإلى المملكة، وفقًا للآليات الجديدة التي تم إقرارها، مع التشديد على المعابر والمطارات والمنافذ الجمركية على تطبيقها رسميًا على جميع الوافدين والقدمين إلى الأراضي السعودية.