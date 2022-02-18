شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين بالمملكة، يجب علي كل مواطن أن تتوافر لديه متطلبات إمكان للتمويل الإضافي، فإن هذا التمويل ينتفع جميع المواطنين الذين يحتاجون للحصول علي تمويل ومازال لديهم تمويل آخر قائم، فذلك التمويل يتميز بأن أقل فترة سداد له سنة وأقصي فترة للسداد تصل إلي خمس سنوات، يجب علي المواطنين الانتفاع بهذا التمويل والاستفادة منه، فإنه يمكن جميع المواطنين من الاستفادة من التمويل سواء مدنيين أو عسكريين، فسوف نوضح لجميع المواطنين من خلال موقعنا ثقفني الإلكتروني شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر.

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شروط تمويل إمكان الإضافي الميسرة

إن موقع إمكان الإلكتروني يهدف إلي مساعدة المواطنين داخل المملكة بتلبية احتياجاتهم الضرورية، لذلك المنصة قدمت تمويل إمكان الميسر المصغر في تلبية احتياجاته الضرورية والبسيطة، فهناك عدة شروط وضعتها منصة إمكان للحصول علي التمويل الإضافي كالتالي: